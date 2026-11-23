Prima reacție a lui George Simion după ieșirea lui Călin Georgescu din arest
Președintele AUR, George Simion, a transmis un scurt mesaj după decizia instanței de a-l plasa pe Călin Georgescu în arest la domiciliu.
Georgescu a părăsit Arestul Central al Capitalei, luni, după ce Curtea de Apel București a respins contestația procurorilor DIICOT.
„Victorie a românilor asupra sistemului”, a scris George Simion, pe Facebook.
Liderul AUR, care promisese că astăzi va prezenta un „raport privind anularea alegerilor” prezidențiale din 2024, a adăugat că Georgescu „trebuie să fie președinte, nu ținut în arest”.
Georgescu a ieșit din arest după 55 de zile
Luni, Curtea de Apel București a respins contestația DIICOT împotriva deciziei date de Tribunalul București în 9 noiembrie, când instanța a stabilit că Georgescu trebuie plasat în arest la domiciliu.
Fostul candidat la prezidențiale se afla în spatele gratiilor din 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.
Pe durata arestului la domiciliu, el nu are voie să părăsească locuința din Mogoșoaia. Alte obligații pe care i le-a impus instanța:
- să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară şi a instanţei ori de câte ori este chemat;
- să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu coinculpatul Rusen Ionel, cu suspectul Massimiliano Arena, cu persoana vătămată Leu Răzvan – Liviu şi cu martorii din dosar care vor fi indicaţi de procuror (cu excepţia celor care locuiesc împreună cu inculpatul).
- pe durata arestului la domiciliu, inculpatul este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere şi să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență.