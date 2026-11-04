Prima reacție a lui Trump la rezultatele parțiale care arată pierderi masive pentru republicani

Donald Trump a pus rezultatele alegerilor pe seama faptului că nu a figurat pe buletinul de vot.

„Nu am figurat pe buletinul de vot și, dacă aș fi figurat, am fi câștigat CU O MAJORITATE ABSOLUTĂ!”, a scris președintele SUA pe rețeaua sa Truth Social în noaptea alegerilor.

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Reacția lui Donald Trump vine după ce cifrele parțiale la alegerile de la jumătatea mandatului de marți din SUA arată un avantaj clar al democraților. Democrații au obținut majoritatea în Camera Reprezentanților și două victorii majore în Senat.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru CBS News că atmosfera din Casa Albă este „provocatoare” după rezultatele parțiale.

„Președintele Trump nu a fost pe buletinul de vot, iar s-a dovedit că alegătorii lui Trump se prezintă la urne atunci când el figurează pe buletinul de vot”, a spus oficialul pentru sursa citată.

În timpul campaniei electorale, Donald Trump și-a îndemnat susținătorii la mitinguri să iasă la urne și să voteze candidații republicani exact ca și cum el însuși s-ar fi aflat pe buletinul de vot.