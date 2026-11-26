„Colaborarea cu artiștii s-a desfășurat în mod obișnuit, ca la orice festival”, a răspuns managerul general al Nibiru, la întrebările HotNews despre interceptările procurorilor DIICOT din dosarul de șantaj al fraților Cămătaru.

HotNews l-a contactat pe co-fondatorul Nibiru, Andrei Șelaru (Selly) pentru o reacție despre referatul DIICOT care arată că membrii grupării Cămătaru au amenințat și obligat interpreți de manele să nu accepte colaborări muzicale cu Nibiru.

„Nu avem cunoștință despre astfel de situații. Nu dorim să facem presupuneri despre discuțiile prezentate în presă sau despre persoanele implicate. Colaborarea cu artiștii s-a desfășurat în mod obișnuit, ca la orice festival”, a fost răspunsul managerului general al Nibiru, Răzvan Luca.

„Am confirmat cu aceștia și cu echipele lor de management datele disponibile și am semnat contracte de prestări servicii artistice”, a precizat Luca, pentru HotNews.

Frații Cămătaru, arestați preventiv joi seară

Frații Nuțu și Sile Cămătaru, alături de alți șapte membri ai grupării coordonate de ei, reținuți miercuri de DIICOT, au primit mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Decizia, luată de Tribunalul București joi seară, nu este definitivă.

Interceptările DIICOT din dosarul membrilor clanului Cămătaru, acuzați că voiau să controleze piața manelelor din România, scot la iveală cum erau șantajați cunoscuți interpreți de manele, potrivit documentelor procurorilor intrate în posesia HotNews.

Cântăreții de manele Luis Gabriel, Tzancă Uraganu, Alex Botea, Florin Salam și Costel Biju au fost amenințați și intimidați de frații Nuțu și Sile Cămătaru să nu cânte la concerte din Costinești care concurau cu evenimente din Office Summer Club și Disco Ring by Office, cluburi controlate de gruparea Cămătaru, spun procurorii DIICOT în referatul cu propunerea de arestare preventivă a membrilor clanului Cămătarilor.

Convorbirile interceptate de procurori arată că liderul clanului Cămătaru, Nuțu Cămătaru, nu era de acord că Tzancă Uraganu să concerteze la Nibiru și i-a cerut să nu încheie contracte cu organizatorii.

În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat de la locuințele acestora 420.000 de euro, potrivit DIICOT.

Membrii clanului Cămătaru neagă acuzațiile DIICOT.

Nuțu Cămătaru le-a declarat jurnaliștilor, miercuri, la intrarea în sediul DIICOT, că este nevinovat. El a afirmat că este „infractorul de serviciu” și a susținut că, de fapt, este cel care a dat bani către lăutari, nu a luat. Sile Cămătaru a declarat, la rândul său, jurnaliștilor că a fost adus „degeaba” la DIICOT.

Clanul Cămătaru este considerat una dintre cele mai violente grupări de crimă organizată din România. Membrii grupării au multiple condamnări la activ. Ultima condamnare a fraților Sile și Nuțu Cămătaru a fost în 2017. Ei au ieșit din închisoare în 2019.