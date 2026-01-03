Reacție de la vârful UE după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro

Uniunea Europeană a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „nu are legitimitate”, dar principiile dreptului internațional trebuie respectate, a declarat sâmbătă Kaja Kallas, șefa politicii externe a blocului comunitar.

„Am vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela”, a transmis Kaja Kallas, într-o postare pe pagina sa de X.

Diplomata principală a blocului comunitar a adăugat că a cerut respectarea dreptului internațional în această situație.

„UE a declarat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate și a apărat o tranziție pașnică. În toate circumstanțele, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere. Siguranța cetățenilor UE din țară este prioritatea noastră principală”, a mai transmis Kaja Kallas.

SUA au atacat Venezuela

Explozii puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost semnalate în capitala venezueleană Caracas sâmbătă dimineață, iar zona de sud a orașului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate.

Donald Trump a confirmat că SUA au efectuat „atacuri la scară largă” asupra Venezuelei, iar liderul venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi și scoși din țară.

Trump nu a dat mai multe detalii despre modul în care Maduro a fost capturat sau unde a fost dus. Exploziile si avioanele au fost auzite timp de aproximativ 90 de minute în Caracas la ora locală 2.00 (8 ora Romaniei), iar anunțul lui Trump privind capturarea lui Maduro a venit trei ore mai târziu.

Oficiali americani au declarat pentru CBS News că președintele venezuelean a fost capturat de membri ai Delta Force, cea mai importantă unitate militară specială a armatei americane.

Unitatea de elită Delta Force a fost responsabilă și de misiunea din 2019 în care a fost ucis fostul lider al Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.

Vicepreședinta Venezuelei cere dovezi că Maduro trăiește

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, a transmis că guvernul nu știe unde se află președintele Maduro sau Prima Doamnă, Cilia Flores și a cerut „dovezi imediate că sunt în viață”.

SUA îl acuză de mult timp pe Nicolas Maduro că ar conduce o organizație internațională de trafic de droguri, lucru pe care Maduro îl neagă. Acest lucru, împreună cu consolidarea militară masivă din regiune din ultimele luni, a fost interpretat în regiune ca o încurajare pentru cineva din interiorul țării să se întoarcă împotriva lui.

Anterior, Statele Unite au oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro.