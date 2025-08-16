Prima reacție oficială de la București după summitul Trump-Putin: Continuăm să fim parte activă în efortul pentru pace

Ministra de Externe Oana Țoiu spune, într-un mesaj postat pe rețeaua X, că summitul din Alaska a fost „un prim pas spre deblocarea negocierilor”, iar România va continua „să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace”.

„Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor şi salutăm invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington. Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive şi implicarea SUA, împreună cu perspectiva şi acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea şi mai ales menținerea păcii”, a transmis Oana Țoiu, într-un mesaj postat pe X.

Aceasta este prima reacție transmisă de România la nivel oficial după summitul Trump-Putin din Alaska, care s-a încheiat după aproape trei ore fără un acord de încetare a focului pentru Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după summit, iar luni merge la Washington să discute cu acesta „toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”.

„Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitate durabilă să fie baza prosperității în regiune. România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale”, a mai transmis Oana Țoiu.