Prima ședință a conducerii PSD după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Care este strategia PSD și cu ce mandat vrea să meargă Grindeanu la Nicușor Dan

Ședința Biroului Politic al partidului condus de Sorin Grindeanu este programată miercuri de la ora 13.00 și este prima după ce moțiunea PSD-AUR a trecut, iar Guvernul Bolojan a picat. Atât PNL, cât și USR au decis apoi să păstreze decizia de a nu mai face alianță de guvernare cu PSD și de a intra în opoziție.

Până acum, singura reacție din PSD după demiterea Guvernului Bolojan a venit de la liderul partidului, Sorin Grindeanu, imediat după terminarea ședinței Parlamentului în care a trecut moțiunea de cenzură PSD-AUR.

Surse din partid au declarat pentru HotNews că social-democrații nu se grăbesc să ia o decizie privind o formulă de guvernare și „așteaptă câteva zile să se calmeze lucrurile”, mai ales în condițiile în care PNL a decis să treacă în opoziție și să ardă toate punțile de negociere cu PSD. Pentru partidul condus de Grindeanu, principala opțiune este o refacere a coaliției, cu PNL fără Ilie Bolojan.

Potrivit surselor citate, în ședința de miercuri Sorin Grindeanu vrea să le mulțumească celor din PSD pentru mobilizarea de la moțiunea care a dus la demiterea Guvernului Bolojan cu un număr record de voturi.

Mandatul PSD pentru consultările pe care le va convoca Nicușor Dan la Cotroceni este „unul larg”, spun sursele HotNews. De asemenea, social-democrații exclud în continuare varianta unui premier tehnocrat și ar accepta-o doar ca ultima soluție.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut marți, imediat ce moțiunea a trecut, că „normal” ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze acum, chiar dacă e interimar: „Mă aștept ca în perioada următoare domnul președinte Nicușor Dan să vină și să ne convoace la consultări. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor. Și atunci eu mai degrabă mi-aș dori ca rapid la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție și să mergem înainte”.

În ședința de marți seară a conducerii PNL, Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că nu va demisiona până nu i se va încheie interimatul și i-a rugat să i transmită asta și lui Sorin Grindeanu, au declarat pentru HotNews surse liberale.