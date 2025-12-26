Prima țară din lume care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent

Un bărbat ține un drapel al Somalilandului în fața monumentului Memorialului Războiului din Hargeisa, la 7 noiembrie 2024. Foto: LUIS TATO / AFP / Profimedia

Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă vineri că Israelul recunoaşte în mod oficial `statul independent şi suveran” Somaliland, o primă recunoaştere a acestei republici autoproclamate, care s-a desprins prin secesiune de Somalia şi care nu este recunoscută de niciun alt stat din lume, relatează AFP, conform News.ro.

„Premierul Netanyahu, şeful său al diplomaţiei (Gideon) Saar şi preşedintele Republicii Somaliland au semnat o declaraţie comună şi reciprocă”, anunţă într-un comunicat servicile de presă ale şefului Guvernului israelian.

The Prime Minister announced today the official recognition of the Republic of Somaliland as an independent and sovereign state.



Prime Minister Netanyahu, Foreign Minister Sa'ar, and the President of the Republic of Somaliland signed a joint and mutual declaration. pic.twitter.com/M0AeTs5oxY — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 26, 2025

Mișcarea reprezintă un progres important pentru Somaliland, care și-a declarat independența față de Somalia în 1991, dar nu a obținut până acum recunoașterea niciunui stat membru al Organizației Națiunilor Unite. Regiunea controlează partea de nord-vest a teritoriului care a făcut parte, în trecut, din Protectoratul Britanic din nordul Somaliei, potrivit Al Jazeera.

Somalia nu a acceptat niciodată independența Somalilandului. O sursă din guvernul somalez a declarat pentru Al Jazeera că executivul urma să se reunească de urgență vineri seară pentru a discuta poziția oficială a guvernului în legătură cu acest subiect.

Somaliland și-a construit o identitate politică distinctă față de Somalia, având propria monedă, propriul drapel și un parlament. Totuși, regiunile sale estice rămân disputate, fiind contestate de comunități care nu susțin proiectul separatist promovat de autoritățile din capitala Hargeisa.

În ultimii ani, Somaliland a dezvoltat relații cu Emiratele Arabe Unite și Taiwan, în încercarea de a obține recunoaștere pe plan internațional.