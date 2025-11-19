Prima țară europeană în care se închid toate benzinăriile Lukoil din cauza noilor sancțiuni americane

Operatorul finlandez de benzinării Teboil, deținut de gigantul petrolier rus Lukoil, a declarat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile sale de alimentare din țară, pe măsură ce combustibilul se epuizează în contextul sancțiunilor americane impuse companiei-mamă, transmite agenția Reuters.

Conform site-ului său, Teboil deține 430 de benzinării în Finlanda, în jur de o cincime din cele 2.250 de stații ale țării nordice.

„Aprovizionarea cu combustibil în Finlanda nu este amenințată, deoarece Teboil nu rafinează combustibil în Finlanda, ci distribuie în principal combustibil provenit de la o rafinărie finlandeză deținută de Neste”, a declarat Ministerul Economiei și Ocupării Muncii de la Helsinki într-un email adresat agenției Reuters. Ministerul a adăugat că clienții pot opta pentru alți comercianți.

Statele Unite au impus luna trecută sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, cele mai mari companii petroliere din Rusia, din cauza războiului Moscovei din Ucraina, perturbând afacerile internaționale ale celor două companii.

Probleme mari pentru Lukoil în mai multe țări, inclusiv România și Bulgaria

Teboil este prima afacere internațională deținută de Lukoil care anunță că se va închide ca urmare a sancțiunilor. În alte zone, Lukoil a declarat forță majoră la valoroasa sa zonă petrolieră West Qurna 2, după ce Irakul a oprit toate plățile în numerar și în țiței, în timp ce un contractor care lucra pentru Lukoil a anulat planurile de foraj petrolier în largul României, iar Bulgaria se pregătește să preia marea rafinărie de la Burgas.

„Stațiile se vor închide treptat, pe măsură ce stocurile de combustibil se epuizează”, a declarat Teboil Finlanda într-un comunicat, fără a oferi un calendar.

Administrația președintelui american Donald Trump a dat vineri undă verde potențialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziția activelor sale din afara Rusiei, iar Teboil declarase luni că se așteaptă ca Lukoil să vândă lanțul de benzinării.

Autoritatea finlandeză de supraveghere financiară a declarat luna trecută că băncile și alte instituții finlandeze supuse reglementărilor sale ar trebui să dea dovadă de prudență în relațiile cu Lukoil și cu companiile deținute direct sau indirect de aceasta.