Prima veste despre soarta protestatarului iranian condamnat la moarte, a cărui execuție este programată astăzi

Manifestație în Piazza della Repubblica din Roma, organizat de Asociația Italia-Iran, în solidaritate cu protestele poporului iranian împotriva regimului ayatollahului, pe 13 ianuarie 2026. Imagine ilustrativă. FOTO: Matteo Nardone / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Erfan Soltani, protestatarul iranian despre care se știe că este prima persoană condamnată la moarte în cadrul protestelor sângeroase care zguduie Iranul de câteva săptămâni, nu a fost executat astăzi, a declarat un membru al familiei sale pentru postul britanic de televiziune Sky News.

Acesta a adăugat că Erfan Soltani ar putea fi executat în orice moment.

Tânărul de 26 de ani a fost arestat joia trecută. Organizația norvegiană pentru drepturile omului Hengaw a anunțat că acesta se află în închisoarea Qezel Hesar „și probabilitatea ca el să fie executat în câteva ore este foarte mare”.

Departamentul de Stat al SUA a afirmat că moartea lui Soltani ar reprezenta prima execuție a unui protestatar din cadrul demonstrațiilor, dar „nu și ultima”.

Erfan Soltani. Sursa foto: Hengaw

Marți, președintele american Donald Trump a promis că SUA vor lua „măsuri foarte dure” dacă regimul de la Teheran își va pune în aplicare intenția de a începe spânzurarea protestatarilor, în contextul în care se profilează tot mai clar o acțiune militară a SUA în Iran.

Organizația pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a anunțat că a verificat până în prezent moartea a 2.403 de protestatari și 147 de persoane afiliate guvernului, cifre care depășesc cu mult numărul victimelor din valurile anterioare de proteste reprimate de autoritățile din Iran, în 2022 și 2009.

Revoltele de o asemenea amploare au luat autoritățile prin surprindere într-un moment vulnerabil, dar nu pare că guvernul se confruntă cu un colaps iminent, iar aparatul său de securitate este încă în control, a declarat un oficial occidental, citat de agenția de presă Reuters.

Ce plan pregătește echipa lui Trump

Echipa Consiliului de Securitate Națională a lui Trump s-a reunit marți pentru a pregăti opțiuni militare în Iran pe care președintele american le-ar putea ordona în zilele următoare, potrivit unei surse familiarizate cu dosarul, citată de The Washington Post (WP).

Vicepreședintele JD Vance și șeful diplomației americane, Marco Rubio, au făcut parte din echipa care a elaborat această listă de opțiuni militare. În același timp, au fost puse în discuție și alte căi, precum noi sancțiuni economice, atacuri cibernetice sau un sprijin mai clar pentru mișcările de protest, care s-au extins în orașe de pe întreg teritoriul Iranului.

Reuniunea a avut loc după ce Trump a declarat marți că a ordonat anularea „tuturor întâlnirilor” cu oficiali de la Teheran și că emisarul președintelui pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a suspendat contactele pe care le-a avut până recent cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și echipa acestuia.

Trump nu a exclus utilizarea forței militare în Iran dacă regimul ayatollahilor continuă să reprime protestele civile cu violență și să ucidă manifestanți neînarmați, indicând marți că „ajutorul este pe drum” în legătură cu mobilizările, notează agențiile EFE și Agerpres.

Potrivit mai multor surse apropiate Casei Albe, citate de WP, administrația Trump este divizată în privința faptului dacă un atac asupra facilităților militare sau guvernamentale din Iran este cea mai bună opțiune, întrucât un atac militar, similar bombardamentului instalațiilor nucleare din iunie, implică un risc ridicat de eroare de calcul sau informații eronate ale serviciilor secrete.

În plus, în cadrul anturajului lui Donald Trump există în continuare reticențe față de o intervenție militară în Orientul Mijlociu, care ar destabiliza regiunea și nu ar fi în concordanță cu promisiunea filosofiei politice „America First”.