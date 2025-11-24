Primar reținut și acuzat de viol, la trei săptămâni de la apariția unor fotografii chiar din biroul său

Primarul comunei bistrițene Livezile, Traian Simionca, a fost reținut pentru 24 de ore, la trei săptămâni după apariția în spațiul public a unor fotografii în care acesta apărea în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său din primărie. Edilul este acum cercetat pentru viol, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud, conform infobistrița.rp.

Potrivit polițiștilor, în cadrul cercetărilor deschise la 5 noiembrie, au fost puse în aplicare luni trei mandate de percheziție la domiciliile unor persoane și la o instituție publică. Totodată, a fost emis un mandat de aducere pe numele unui bărbat de 56 de ani din Livezile, care a fost dus la sediul Poliției pentru audieri. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, a transmis IPJ.

La percheziții au fost ridicate telefoane mobile și medii de stocare, care vor fi analizate în continuarea anchetei.

Edilul este acum cercetat pentru viol

„Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița sub aspectul comiterii infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, violarea vieții private și viol. Precizăm că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean.

Polițiștii din Bistrița Năsăud au anunțat pe 5 noiembrie că efectuează cercetări cu privire la comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private, în urma apariției unor imagini în care primarul comunei Livezile, Traian Simionca, apare în ipostaze intime alături de o angajată, în biroul acestuia.

În imagini, primarul comunei Livezile, Traian Simionca, ii ridică rochia, în timp ce aceasta încearcă să o tragă mai jos. El este surprins și când o sărută.

Simionca, suspendat din PSD pe durata anchetei

PSD a anunțat că Traian Simionca este suspendat din partid, în baza Codului de Etică, care nu permite susținerea membrilor aflați sub urmărire penală sau măsuri preventive.

„Codul de Etică şi Conduită al PSD prevede că persoanele pentru care „s-a început urmărirea penală sau au fost trimise în judecată”, ori se află în arest preventiv, arest la domiciliu sau control judiciar, nu vor beneficia de susținerea politică a PSD pentru ocuparea unei funcţii politice sau administrative. În aceste condiții, până la finalizarea anchetei/dosarului penal/eventualei acțiuni în instanță, domnului Traian Simionca i se aplică aceste prevederi, prin urmare este suspendat din calitatea de membru”, a transmis PSD.

Primarul susține că imaginile sunt realizate cu AI

Imaginile realizate în biroul primarului s-au viralizat pe rețelele de socializare, după ce, potrivit publicației locale Bistrițeanul, edilul le-a pus la „stare” pe WhatsApp cu textul „partidă de amor”. Ulterior, Simioanca a spus că fotografiile sunt trucate.

„Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care să întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a spus, miercuri, după apariția pozelor, primarul din comuna Livezile.