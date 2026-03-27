Primarul din Bacău susține că a fost amenințat pentru că vrea să interzică păcănelele în oraș

Lucian Stanciu-Viziteu, primarul Bacăului, susține că a fost amenințat ca urmare a intenției sale de a propune interzicerea jocurilor de noroc în oraș.

Proiectul prin care vor fi interzise jocurile de noroc în spațiile fizice din Bacău va fi dezbătut și supus votului în cadrul unei ședințe de consiliu local, programată pentru miercuri.

„În urma acestei inițiative, am primit numeroase amenințări. Vreau să fie foarte clar: nu mă intimidați. Orice mesaj de amenințare, inclusiv cele cu moartea, va fi documentat și transmis către poliție”, a scris Lucian Stanciu-Viziteu, într-o postare pe Facebook.

Stanciu-Viziteu crede că proiectul de hotărâre va fi sprijinit de majoritatea consilierilor locali, în pofida intereselor „puternice” din spatele acestei industrii.

„Pentru cei care lucrează în acest domeniu și sunt îngrijorați de viitor, există soluții. Puteți trimite CV-urile la cautjob@primariabacau.ro, iar noi le vom redirecționa către angajatori din județ. Deja am primit zeci de solicitări și continuăm să căutăm oportunități pentru fiecare persoană”, a conchis edilul din Bacău.

Jocurile de noroc depind de decizia autorităților locale

Ultimul din seria orașelor care au interzis jocurile de noroc pe teritoriul lor este Vaslui, unde vor mai fi permise doar jocurile loto tradiționale și pariurile sportive. Sălile de jocuri se vor închide odată cu expirarea autorizațiilor, primele urmând a-și încheia activitatea la sfârșitul lunii martie.

În municipiul Vaslui funcționează în prezent aproximativ 60 de săli de jocuri de noroc, în care sunt exploatate peste 419 aparate de tip slot – machine.

Până la finalul lunii trecute, legea obliga companiile care desfășoară activități din domeniul jocurilor de noroc să obțină o autorizație națională. Printr-o ordonanță de urgență adoptată în 24 februarie, Guvernul a introdus, pe lângă autorizația națională, obligativitatea unei autorizații de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

De atunci, mai mulți primari, cum ar fi cei din Slatina, Brăila, Ploiești, Iași, au anunțat că vor interzice jocurile de noroc la ei în oraș.