Primarul PSD al Craiovei nu crede că Ilie Bolojan va demisiona: „Nu are motive” / De ce spune că „nu este niciun fel de grabă” cu reforma administrației locale

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă a PSD și primar al municipiului Craiova, a declarat luni pe B1 TV că nu crede că Ilie Bolojan va demisiona din funcția de prim-ministru și că speră „ca până la urmă responsabilitatea și profesionalismul să ne caracterizeze pe toți”.

Social-democrata consideră că premierul „nu are motive să își dea demisia” și că în proiectul privind reforma administrației locale, sursa tensiunilor din coaliție, „sunt foarte multe greșeli”.

„Eu nu cred că își va da demisia, pentru că nu are motive să își dea demisia. Discuția care a avut loc, ieri, în coaliție, nu a făcut altceva decât să ne aducă în prim-plan niște argumente pe care să le punem pe masă, pe care i le-am arătat și domnului prim-ministru, motivând pentru ce solicităm ca Guvernul să mai stea două săptămâni să analizeze pachetul de reformă a administrației, pentru că acolo sunt foarte multe greșeli care, din păcate, dacă nu se corectează, vor anula această reformă”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

„Nu este niciun fel de grabă să se facă această reformă”

Primarul Craiovei susține că „nu este niciun fel de grabă să se facă această reformă” a administrației locale

„Pentru că doar de la data de 1 ianuarie 2026 se pot face disponibilizări. Deci nu văd motivul pentru care ar trebui, astăzi sau mâine, sau poimâine, să facem pe repede înainte un astfel de pachet și să asumăm faptul că peste două, trei, patru, cinci luni de zile, când se va aplica, va duce de fapt nu la disponibilizarea unor angajați din sistemul administrației publice locale, ci, dimpotrivă, la câștigarea proceselor acestora și, îndreptându-se automat împotriva statului, să plătim și despăgubiri pentru aceste disponibilizări”, a continuat edilul

„Nu s-a pus problema să ne retragem de la guvernare”

Întrebată dacă poate să confirme că Paul Stănescu a spus într-adevăr în ședința partidului că „este doar o chestiune de timp până când PSD iese de la guvernare”, Liga Olguța Vasilescu a răspuns: „Eu n-am asistat la niciun fel de ședință unde domnul Stănescu să fi spus așa ceva. Nu am fost la ședința de grup, nu pot să vă confirm sau să vă infirm, dar în niciun caz nu s-a pus problema până acum în conducerea partidului, în cadrul ședințelor pe care le avem, de birou permanent, să ne retragem de la guvernare”.

„În schimb, am depus amendamente, inclusiv la pachetele de astăzi din Parlament pe care Guvernul și-a angajat răspunderea. De asemenea, am solicitat îmbunătățirea pachetului pentru administrație publică locală. Eu sper ca până la urmă responsabilitatea și profesionalismul să ne caracterizeze pe toți”, a conchis primarul PSD al Craiovei.

Luni, Ilie Bolojan a angajat răspunderea Guvernului pe cinci dintre cele șase proiecte din pachetul fiscal 2. Cel de-al șaselea, care se referă la reforma administrației publice locale și centrale, a fost rediscutat duminică în coaliție, însă partidele nu au ajuns la un consens, din cauza opoziției PSD, iar proiectul a fost amânat cu încă două săptămâni. În cadrul ședinței de ieri, premierul a amenințat cu demisia.

Întrebat luni de reporteri despre amenințarea premierului, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat că „nu dorește să intre în această zonă”, ci vrea ca această coaliție din patru partide și grupul minorităților să funcționeze prin consens.