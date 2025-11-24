Primele instanțe consultate resping noul proiect al Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților. Urmează decizii la toate instanțele și parchetele din țară

Magistrații Curții de Apel București și ai Curții de Apel Alba Iulia au anunțat că resping noul proiect al Guvernului privind reforma pensiilor speciale. Toate instanțele și parchetele din țară au convocat adunări generale luni și marți, magistrații fiind așteptați să comunice puncte de vedere în legătură cu noua lege a pensiilor de serviciu. Consiliul Superior al Magistraturii se va întruni în plen, după centralizarea situației din țară, au anunțat oficialii instituției.

Cu o singură excepție, toți judecătorii Curții de Apel București se opun propunerilor privind modificarea legii pensiilor speciale, potrivit unui comunicat de presă transmis luni.

„Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti, întruniţi în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenţi 216 din 243 judecători, cu o majoritate covârşitoare de 215 judecători, îşi exprimă punctul de vedere prin care resping propunerea legislativă privind modificarea completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, consecvenţi fiind în susţinerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, spune Curtea de Apel București.

O decizie similară a fost adoptată și de Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia.

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au votat în unanimitate să solicite CSM emiterea unui aviz negativ cu privire la proiectul de lege privind pensiile de serviciu, arătând că „acesta în continuare încalcă deciziile CCR și CJUE”, au declarat, pentru HotNews, oficialii instanței.

Avizul CSM

Proiectul de lege privind pensiile magistraților a fost transmis CSM în 20 noiembrie, de către Ministerul Muncii. În aceeași zi, CSM a anunțat convocarea adunărilor generale la toate instanțele și parchetele, pentru exprimarea punctelor de vedere ale magistraţilor, după un calendar stabilit pentru zilele de 24 şi 25 noiembrie 2025.

După centralizarea situației din întreaga țară se va întruni plenul CSM în vederea acordării avizului solicitat de guvern. Primul proiect privind pensiile magistraților, asumat de guvernul Bolojan, a fost declarat neconstituțional, CCR motivând că Executivul nu a aşteptat 30 de zile pentru avizul CSM.

Premierul Ilie Bolojan spunea că Guvernul va solicita CSM să emită avizul „într-un termen rezonabil”, chiar dacă legea permite un termen de 30 de zile.

„Având în vedere că nu sunt modificări importante, solicitarea pe care o să o facem CSM în subsidiar este să ne emită un aviz, indiferent cum vor considera, favorabil sau nefavorabil, într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile, dacă va fi posibil, în așa fel încât la sfârșitul săptămânii viitoare, când avem un termen de respectare a acestui jalon legat de pensiile speciale, să putem declanșa procedura de angajare a răspunderii Guvernului pe acest proiect, în așa fel încât in primele zile ale lunii decembrie să poată fi definitivată această procedură parlamentară”, a spus Bolojan.

Întrebat ce se va întâmpla dacă CSM nu va da avizul înaintea termenului de 28 noiembrie, impus de Comisia Europeană pentru reforma pensiilor magistraților, Bolojan a spus că „există un risc destul de mare să pierdem această sumă de bani din jalon n.r.- peste 231 de milioane de euro”.

Chestionat dacă consideră că „magistrații sunt conștienți de acest aspect”, premierul a răspuns: „Sper că toți cei care avem o răspundere în a găsi o soluție pentru a rezolva problema și a evita pierderi pentru România să facem ceea ce ține de noi în acest zile”.

Ce prevede noua lege a pensiilor de serviciu

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut, dar nu mai mult decât ultimul salariu net încasat.

Trecerea la vârsta standard de pensionare de 65 de ani se va face în 15 ani, în loc de 10 ani cât prevedea proiectul anterior.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.