Primul finalist al turneului de tenis de câmp din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris

Carlos Alcaraz nu a avut nicio problemă în meciul cu Felix Auger-Aliassime, ibericul obținând vineri calificarea în finala turneului olimpic de tenis de la Paris.

Cap de serie doi în complexul de la Porte d’Auteuil, Alcaraz a închis meciul după o oră și 15 minute, după două seturi în oglindă, scor 6-1, 6-1.

În vârstă de 21 de ani, Carlos este câștigătorul ultimelor două turnee de Grand Slam disputate în circuitul mondial, Roland Garros și Wimbledon.

În marea finală pentru medalia de aur, spaniolul va da peste învingătorul partidei dintre Novak Djokovic (favorit 1) și Lorenzo Musetti (cap de serie 11).

Carlos Alcaraz powers past Felix Auger-Aliassime to the reach the Olympic men’s singles final 💪



It took him just 75 minutes 🤯 pic.twitter.com/hdHk5jBgH7