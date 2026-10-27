„Înfrângere zdrobitoare” a lui Netanyahu, evocată de principalii lui rivali. „Un colaps total, iar poporul le-a spus să plece acasă”

Rivalii premierului Benjamin Netanyahu au salutat rezultatele sondajelor la ieșirea de la urne, interpretându-le drept un semn al prăbușirii sprijinului pentru acesta, deși opoziția nu are o cale clară spre victorie. Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar și principalul rival al lui Netanyahu, a declarat că rezultatul indică „o lipsă totală de încredere în Netanyahu și în guvernul instalat după 7 octombrie”, potrivit CNN.

„Rezultatele preliminare ale sondajelor indică o neîncredere totală față de Netanyahu și guvernul din 7 octombrie, față de majoritatea sionistă și față de majoritatea cetățenilor israelieni. Dacă acestea sunt rezultatele finale, aceasta reprezintă o victorie pentru majoritatea sionistă statalistă din Israel. Voi acționa imediat pentru a pune în aplicare voința poporului, pentru a înlocui guvernul Netanyahu și pentru a forma un guvern sionist bazat pe serviciul militar obligatoriu, cât mai curând posibil”, a declarat Eisenkot, într-un comunicat emis la scurt timp după publicarea exit-poll-urilor.

Fostul premier Yair Lapid, care s-a aliat cu Naftali Bennett, un alt fost prim-ministru, a spus: „Să nu lăsați pe nimeni să vă inducă în eroare: blocul lui Netanyahu a suferit o înfrângere zdrobitoare. Este vorba de un colaps total, iar poporul le-a spus să plece acasă.”

Iar Yair Golan, liderul partidului de stânga „Democrații”, a declarat: „Poporul s-a pronunțat. A demis guvernul lui Netanyahu. Ni s-a oferit o oportunitate istorică de a forma un adevărat guvern al schimbării în Israel și nu avem nicio intenție să renunțăm la ea”.

Niciuna dintre cele două tabere nu are o cale clară către formarea unui guvern

Israelul a organizat marți alegeri parlamentare, acestea fiind primele de după asaltul Hamas din 7 octombrie 2023, care a zguduit țara și a aruncat Orientul Mijlociu în haos.

Partidul Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a obținut cele mai multe voturi în alegerile de marți, dar niciuna dintre cele două tabere politice din Israel nu are o cale clară către formarea unui guvern, arată sondajul la ieșirea de la urne realizat de Channel 12.

Conform rezultatelor exit-poll de la Channel 12, Likud a obținut 24 dintre cele 120 de mandate din Knesset. Yashar, formațiunea centristă de opoziție condusă de Gadi Eisenkot, este plasată la 22 de mandate. Sondajul la ieșirea de la urne arată că blocul partidelor care se opun lui Netanyahu este cel mai mare și se estimează că va obține un total de 52 de locuri, comparativ cu 50 de locuri pentru partidele care îl susțin pe premier.

Rezultatele exit-poll de la Channel 13 plasează Likud la 25 de mandate, iar Yashar la 23. În ansamblu, se estimează că blocul anti-Netanyahu va obține 53 de locuri în Parlament, în timp ce blocul religios de dreapta condus de Netanyahu va obține 50. Se preconizează că ambele blocuri vor rămâne sub majoritatea necesară de 61 de locuri pentru a putea forma guvernul.

Nici rezultatele exit-poll ale televiziunii publice Kan nu arată un câștigător clar al scrutinului de marți. Likud este la 25 de mandate, iar Yashar la 21.

În ansamblu, însă, se estimează că blocul anti-Netanyahu condus de Eisenkot va câștiga mai multe locuri, respectiv 53 din 120 posibile, comparativ cu 50 de locuri pe care le va obține blocul de formațiuni condus de Netanyahu.