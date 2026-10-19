Prințesa moștenitoare a Norvegiei își intră complet în atribuții. Ingrid Alexandra va acorda prima audiență pe cont propriu

Prinţesa moştenitoare a Norvegiei, Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, va primi pentru prima dată reprezentanţi ai publicului general într-o audienţă pe cont propriu, săptămâna viitoare, a anunţat luni Casa Regală norvegiană, informează DPA, preluată de Agerpres.

Reprezentanţi ai unei campanii de solidaritate a tinerilor vor participa la acea întâlnire, care va avea loc în biroul prinţesei moştenitoare din Palatul Regal din Oslo pe 28 octombrie, a precizat Casa Regală a Norvegiei într-un comunicat de presă.

Campania „Operasjon Dagsverk”, desfăşurată de tineri pentru tineri, va fi lansată a doua zi după această audienţă. Elevi din întreaga Norvegie vor colecta donaţii în beneficiul unui proiect de formare destinat tinerilor din alte părţi ale lumii.

Anul acesta, potrivit comunicatului de presă publicat de luni, fondurile ce vor fi obţinute vor sprijini eforturile tinerilor de a înfiinţa şcoli mai sigure şi mai echitabile în Africa de Sud.

În urma decesului regelui norvegian Harald al V-lea, survenit la sfârşitul lunii august, tatăl prinţesei Ingrid Alexandra, Haakon, a devenit noul rege al ţării, iar ea a devenit prinţesă moştenitoare.