Prințul decăzut Andrew, din nou în dosarele Epstein. Imagini recent publicate îl arată în patru labe deasupra unei femei – FOTO

Fotografii ce par să-l înfățișeze pe fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele decăzut din drepturi al regelui Charles al Marii Britanii, în genunchi lângă o femeie întinsă pe jos au fost incluse în ultima serie de documente din dosarele Epstein publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA, relatează BBC News.

În două dintre imagini, el apare atingând persoana respectivă, care este neidentificată și complet îmbrăcată, pe stomac. O altă imagine îl arată privind direct spre cameră.

Nu se oferă însă niciun context privind aceste fotografii și nu este clar când și unde au fost făcute.

Alte e-mailuri publicate vineri sugerează, de asemenea, că defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein l-a invitat pe Andrew Mountbatten-Windsor să ia cina cu o rusoaică în vârstă de 26 de ani. Schimbul de mesaje a avut loc în august 2010, la doi ani după ce Epstein a pledat vinovat pentru ademenirea unei minore în scopuri sexuale.

Photos included in the latest Epstein files, released by the US Department of Justice, appear to show Andrew Mountbatten-Windsor on his hands and knees over a female lying on the floor. pic.twitter.com/PF74B9K1qr — Channel 4 News (@Channel4News) January 31, 2026

Aceste noi mesaje și imagini vor exercita probabil o presiune suplimentară asupra lui Mountbatten-Windsor, care a fost supus ani de zile unei atenții sporite din cauza prieteniei sale din trecut cu Epstein, notează BBC. De altfel, BBC News precizează că l-a contactat pe Andrew Mountbatten-Windsor pentru comentarii. Acesta a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală.

Cum îi propunea Epstein lui Andrew o rusoaică de 26 de ani, „frumoasă şi inteligentă”

Printre milioanele de pagini publicate de Departamentul de Justiţie al SUA, referitoare la fostul finanţator american acuzat şi condamnat pentru numeroase infracţiuni sexuale, apar și aceste mesaje în care Jeffrey Epstein se oferă să-l prezinte pe prinţul Andrew unei tinere de origine rusă în vârstă de 26 de ani, precum și o invitaţie la Palatul Buckingham din Londra adresată chiar de Andrew Mountbatten-Windsor lui Epstein, relatează și AFP.

În aceste documente, în special într-un e-mail datat 12 august 2010, Epstein îi spune prinţului Andrew de atunci („ducele”) că are „o prietenă cu care aţi putea dori să luaţi cina”, care urma să fie la Londra între 20 şi 24 august.

Andrew l-a întrebat pe Epstein ce i-a spus acesta din urmă despre el tinerei şi dacă ar trebui să transmită un mesaj de la finanţator.

Într-un alt e-mail, Andrew a răspuns că urma să fie la Geneva pe 22 august, dar că ar fi „încântat să o vadă”.

Epstein a explicat că persoana în cauză era o rusoaică în vârstă de 26 de ani, pe care a descris-o ca fiind frumoasă şi inteligentă.

AFP notează că nu există vreo indicaţie dacă această întâlnire a avut loc în cele din urmă.

Documentele publicate de Washington dezvăluie, de asemenea, că Andrew l-a invitat ulterior pe Epstein la Palatul Buckingham, la scurt timp după ce arestul la domiciliu impus finanţatorului newyorkez a fost ridicat. Nici în acest caz documentele nu indică faptul că această invitaţie la palatul regal din Londra a fost urmată.

Mai exact, potrivit unui e-mail, Epstein l-a contactat pe prinţul Andrew în timpul unei vizite la Londra pe 27 septembrie 2010, scriindu-i: „Va trebui să petrecem ceva timp singuri”. Andrew a răspuns: „Am putea lua cina la Palatul Buckingham şi vom avea mai mult timp singuri”. Două zile mai târziu, a adăugat: „Sunt încântat că veniţi aici la BP (Palatul Buckingham). Aduceţi pe cine doriţi. Voi fi disponibil între orele 16:00 şi 20:00”.

La acea vreme, Jeffrey Epstein tocmai fusese eliberat din arestul la domiciliu în august 2010, după o condamnare pentru racolarea unei minore în scopuri de prostituţie.

Andrew, care şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia, a fost deposedat de toate titlurile sale regale şi evacuat din vasta sa reşedinţă oficială de la Windsor anul trecut, din cauza legăturilor sale anterioare cu Epstein. Publicarea postumă a memoriilor Virginiei Giuffre, care l-a acuzat pe prinţ că a agresat-o sexual în mod repetat când era minoră, a stârnit indignare în Marea Britanie.

În 2022, un proces intentat de Virginia Giuffre împotriva lui Andrew a dus la o înţelegere de milioane de lire sterline, dar în niciun moment fratele regelui Charles nu şi-a recunoscut vinovăţia. Giuffre s-a sinucis în aprilie anul trecut la domiciliul ei din Australia.

Căderea lui Andrew a fost precipitată în special de dezvăluirile din presa britanică de anul trecut, care susţineau că fostul prinţ, care afirmase în 2019 că a rupt toate legăturile cu Epstein în decembrie 2010, a rămas de fapt în contact cu finanţatorul american după această dată.

Jeffrey Epstein s-a sinucis în închisoare în anul 2019, în timp ce aștepta să fie judecat.