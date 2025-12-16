Probleme cu alimentarea cu energie la centrala de la Zaporojie. Este pentru a treia oară de la începutul lunii

Centrala nucleară de la Zaporojie, aflată în Ucraina, dar sub control rusesc, primește energie electrică doar de la una dintre cele două linii de alimentare, a anunțat conducerea rusă a centralei, citată de Reuters.

Cealaltă linie a fost deconectată din cauza activităților militare, conducerea centralei precizând că nivelul radiațiilor rămâne normal. Lucrările de reparații urmează să înceapă cât mai repede posibil.

Cea mai mare centrală nucleară din Europa se află sub controlul Rusiei din martie 2022, când forțele rusești au ocupat o mare parte din sud-estul Ucrainei. În momentul de față, nu produce energie electrică, dar are nevoie de alimentare externă pentru a răci materialul nuclear și ca să evite topirea acestuia.

Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc în mai multe rânduri că au bombardat instalațiile centralei. Aceasta a mai trecut luna aceasta prin două întreruperi complete ale alimentării cu energie, dar a fost apoi reconectată.

În lunile septembrie și octombrie, centrala a rămas fără alimentare externă cu energie timp de 30 de zile, depinzând de generatoare diesel, până când o linie avariată a fost reparată în timpul unei încetări a focului la nivel local, mediată de către agenția nucleară a ONU.