Probleme cu apa caldă și căldura în continuare în aproape jumătate din București, unde temperaturile vor scădea până la -13 grade / Noul termen estimat pentru rezolvarea situației

În plin episod de ger, aproape 40% din blocurile din Capitală continuă să aibă probleme cu apa caldă și căldura. Este vorba despre peste 3.500 de imobile, majoritatea din sectoarele 2 și 3, pentru care furnizarea agentului termic este deficitară. Meteorologii spun că în București gerul se va menține până miercuri, iar cele mai scăzute temperaturi, de până la -13 grade, sunt prognozate pentru luni noapte.

Potrivit aplicației Termo Alert, la acest moment 3.513 din cele 9.213 de imobile din Capitală au probleme cu apa caldă și căldura din cauza debitului insuficient pentru livrare de către CET Sud, afectat de o avarie majoră încă din 5 ianuarie.

Cea mai mare parte a imobilelor afectate sunt din sectoarele 2 și 3. Sunt afectate zone precum Pantelimon, Sălăjan, Vatra Lumionoasă, B-dul Basarabia, Muncii, Baicului, Ștefan cel Mare, Colentina, Petricani, Teiul Doamnei, Nicola Grigorescu și Baba Novac. Sunt probleme și pentru blocuri din sectorul 4, din zonele Tineretului sau Unirii.

Noul termen estimat de Termoenergetica pentru reluarea furnizării de agent termic este 12 ianuarie, ora 23:30, însă acesta ar putea fi prelungit.

Avaria la CET București Sud s-a produs încă din 5 ianuarie. Inițial, a fost vorba despre 1.000 de imobile afectate, însă numărul lor a crescut apoi la 3.500, aproape 40% din totalul celor racordate la sistemul centralizat.

Reprezentanții producătorului de energie Elcen au susținut că au continuat să livreze agent termic la o temperatură suficient de ridicată pentru ca populația să nu fie afectată, însă, din cauza conductelor vechi, agentul termic nu ajungea în calorifere.

Ce temperaturi sunt prognozate în Capitală

Meteorologii au tanunțat că de duminică și până marți, 13 ianuarie, ora 10.00, Capitalase va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă.

Temperatura minimă duminică dimineața a fost de -5 grade în București. Maxima termică va fi de -4…-3 grade, iar minima de luni dimineață de -6…-5 grade.

„Episodul de ninsori puternice se încheie duminică, la ora 12.00, în București și în județele din sud-estul țării. Va mai ninge astăzi, dar ninsorile vor deveni tot mai slabe. Rămâne însă gerul”, a afirmat meteorologul ANM, duminică, la Digi24, meteorologul Mihai Huștiu de la ANM.

El spune că noaptea de luni spre marți va aduce ger în toata țara, cu temperaturi de până la -13 grade în București luni noapte și marți dimineață.

„De miercuri, începe o încălzire a vremii în sudul și sudul-estul țării, iar de vineri toată țara iese de sub valul de frig. Temperaturile devin pozitive, vor fi 8-9 grade Celsius”, a adăugat meteorologul ANM.