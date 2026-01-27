Probleme cu funcționarea TikTok în SUA după ce platforma a fost preluată de un consorțiu american

Imagine ilustrativă - Aplicația TikTok pe ecranul unui smartphone, iar în fundal o fotografie cu președintele ales al SUA, Donald Trump. Los Angeles. 18 ianuarie 2025, FOTO: Chris Delmas / AFP / Profimedia Images

Noua viață a TikTok în Statele Unite sub o structură de proprietate cu majoritate americană a început cu stângul, după ce utilizatorii s-au plâns de întreruperi extinse ale serviciului, pe care compania le-a pus pe seama unei pene de curent într-un centru de date, relatează The Register.

Utilizatorii au început să raporteze probleme cu aplicația și site-ul TikTok încă de duminică. Mulți au apelat la forumuri de pe Reddit pentru a spune că nu puteau publica și nu își puteau accesa fluxurile de conținut, iar atunci când reușeau, găseau videoclipuri bizare și de slabă calitate.

Alții au scris că numărul de vizionări al videoclipurilor rămăsese blocat la zero, sugerând că ceva era în mod clar în neregulă. Problemele au apărut la câteva zile după ce a fost creată o nouă afacere de tip joint venture, cu majoritate americană, pentru a opera părți-cheie ale afacerii TikTok din SUA, în urma a luni întregi de dispute pentru scoaterea acesteia de sub control chinezesc.

Consorțiul a preluat doar afacerile și activitățile TikTok din Statele Unite, nu și restul lumii.

Consorțiul numit „TikTok USDS” (de la „US Data Security”) este format din Oracle, gigantul software fondat de miliardarul Larry Ellison – un apropiat al lui Trump -, de fondul de investiții private Silver Lake și de firma de investiții MGX, sprijinită de Emiratele Arabe Unite. ByteDance, compania chineză care a creat TikTok, deține o participație minoritară.

O pană de curent la un centru de date ar fi sursa problemelor cu TikTok în SUA

Într-un mesaj publicat luni pe X, Bytedance a afirmat că problemele semnalate de utilizatorii americani cu platforma de videosharing au fost cauzate de o pană de curent într-un centru de date din SUA.

„Începând de ieri, lucrăm la restabilirea serviciilor noastre în urma unei pene de curent la un centru de date din SUA, care afectează TikTok și alte aplicații pe care le operăm”, a transmis și consorțiul american. „Colaborăm cu partenerul nostru de centre de date pentru a stabiliza serviciul. Ne cerem scuze pentru această întrerupere și sperăm să o rezolvăm în curând”, a adăugat TikTok USDS.

Într-un comentariu separat pentru site-ul tech The Register, TikTok USDS a confirmat problemele, explicând că pana afectează doar utilizatorii din SUA ai TikTok. Însă inclusiv utilizatori ce afirmă că sunt din alte țări s-au plâns pe Reddit că sunt afectați de problemele cu funcționarea platformei. Noii proprietari continuă să lucreze la stabilizarea serviciului.

Speculații privind întreruperea funcționării normale a TikTok în SUA

The Register notează că problemele nu sunt neapărat surprinzătoare, având în vedere furtuna de iarnă masivă care a traversat o mare parte a Statelor Unite în weekend și a provocat întreruperea furnizării de electricitate în unele zone. Un purtător de cuvânt al consorțiului american nu a dorit însă să răspundă dacă problemele cu TikTok au legătură cu furtuna.

Unii utilizatori din SUA ai TikTok au remarcat că întreruperea a coincis cu împușcarea mortală de către agenți ICE a unui al doilea cetățean american în Minneapolis și au speculat că ar fi fost o încercare de a restricționa fluxul de informații despre incident.

Un purtător de cuvânt al TikTok USDS a declarat că regulile privind conținutul TikTok nu s-au schimbat de la înființarea joint venture-ului cu majoritate americană.