„Probleme tehnice” au făcut ca 34 jihadiști australieni să fie înapoiați cu microbuzul la tabăra din Siria care i-a eliberat

Treizeci și patru de australieni eliberați mai devreme în cursul zilei de luni dintr-o tabără din nordul Siriei care găzduiește familii ale unor presupuși militanți ai Statului Islamic (ISIS) s-au întors în centrul de detenție din „motive tehnice”, au declarat pentru Reuters două surse.

Hukmiya Mohamed, unul dintre directorii taberei Roj, a declarat pentru Reuters că cei 34 de australieni au fost predați membrilor familiilor lor care veniseră în Siria pentru a-i prelua. Ei au fost urcați în microbuze mici, cu destinația Damasc, înainte de plecarea din țară sub escortă militară.

Cu toate acestea, familiile australiene s-au întors în tabăra Roj la scurt timp după plecare din cauza unor „probleme tehnice” între familii și guvernul de la Damasc.

Sursele au precizat că familiile se vor îndrepta din nou spre Damasc mai târziu în cursul zilei de luni. „Este pur și simplu o chestiune procedurală care va fi rezolvată astăzi”, a declarat un oficial sirian.

Tabăra Roj găzduiește peste 2.000 de persoane din 40 de naționalități diferite, majoritatea femei și copii.

Mii de persoane despre care se crede că au legături cu militanții Statului Islamic au fost ținute în Roj și într-o a doua tabără, al-Hol, după ce gruparea jihadistă a fost alungată din ultimul teritoriu pe care îl controla în Siria, în 2019.

Australia nu vrea să îi repatrieze pe cetățenii săi

Guvernul australian a transmis într-un comunicat că nu va repatria persoane din Siria.

„Agențiile noastre de securitate au monitorizat – și continuă să monitorizeze – situația din Siria pentru a se asigura că sunt pregătite pentru orice australieni care ar încerca să se întoarcă în Australia.

Persoanele din acest grup trebuie să știe că, dacă au comis o infracțiune și dacă se întorc în Australia, vor fi întâmpinate cu întreaga forță a legii.

Siguranța australienilor și protejarea intereselor naționale ale Australiei rămân prioritatea absolută”, a notat comunicatul.

Forțele guvernamentale siriene au preluat controlul asupra unor zone întinse din nordul Siriei de la Forțele Democratice Siriene conduse de kurzi în ianuarie, înainte de a conveni asupra unui armistițiu pe 29 ianuarie.

Săptămâna trecută, armata SUA a finalizat o misiune de transferare a 5.700 de deținuți bărbați adulți ai Statului Islamic din Siria în Irak.

Mohamed, directorul taberei Roj, a declarat că autoritățile siriene conduse de kurzi au facilitat anterior numeroase eliberări din tabără, în coordonare cu guverne străine.

Tabăra Roj este locul unde este deținută Shamima Begum, supranumită „mireasa ISIS” după ce aplecat în 2015 din Marea Britanie pentru a se alătura Statului Islamic. Guvernul britanic i-a retras cetățenia în 2019, invocând motive de securitate națională.

„Situația lui Shamima Begum este aceeași ca a tuturor femeilor din tabăra Roj… Dacă țara ei o dorește înapoi, ușile noastre sunt deschise”, a spus Mohamed.