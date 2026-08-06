Procesul lui Călin Georgescu poate să înceapă. Anunțul Înaltei Curți

Înalta Curte a respins joi toate contestațiile la decizia Curții de Apel București, care a hotărât la începutul lunii aprilie începerea procesului în care Călin Georgescu, Horațiu Potra sunt acuzați, alături de alți inculpați, de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

„Prin hotărârea pronunțată, instanța supremă a respins atât contestația formulată de Ministerul Public, cât și contestațiile formulate de inculpați, menținând încheierea pronunțată de Curtea de Apel București”, a informat ÎCCJ.

Aceasta a fost o procedură de cameră preliminară, care „are ca obiect verificarea legalității sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. În această etapă procesuală nu sunt analizate temeinicia acuzațiilor și nici vinovăția persoanelor trimise în judecată”, subliniază Înalta Curte într-un comunicat de presă.

Patru luni după ce CAB decisese că poate începe procesul

Decizia a venit după ce Curtea de Apel București a hotărât pe 2 aprilie că rechizitoriul dosarului în care Georgescu și Potra a fost trimis în judecată în septembrie anul trecut, alături de alte 20 de persoane, este legal întocmit și judecarea acestuia poate începe.

Atât procurorii, cât și Georgescu şi ceilalţi inculpaţi au contestat decizia.

Ajuns la Instanţa supremă, dosarul a fost repartizat unui complet format din judecătorii Paul Mihail Frăţilescu şi Adina Adriana Radu, dezbaterile având loc pe 14 aprilie.

Cei doi judecători au amânat de trei ori pronunţarea unei decizii, iar Instanţa supremă a anunţat că dosarul a fost repus pe rol, deoarece unul dintre magistraţi a făcut cerere de abţinere.

Cum solicitarea de abţinere a fost admisă, în complet a fost adus un alt judecător, iar dezbaterile s-au reluat, iar decizia definitivă a venit pe 6 august.

De ce sunt acuzați inculpații

În acest dosar, Georgescu a fost trimis în judecată, în septembrie 2025, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată.

De asemenea, Horațiu Potra, liderul mercenarilor români care au luptat în Congo, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive şi instigare publică.

Judecătorii Instanței supreme au decis, la mijlocul lunii iunie, revocarea măsurii arestului preventiv în cazul mercenarului Horațiu Potra.

Judecătorii Instanței supreme deciseseră, de asemenea, în luna mai, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fiului și nepotului mercenarului Horațiu Potra.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. El a fost adus în țară două luni mai târziu.

Acuzațiile procurorilor

Potrivit procurorilor, Georgescu și Potra s-au întâlnit pe 7 decembrie 2024, la o zi după ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale, în localitatea ilfoveană Ciolpani, unde au pus în discuție un plan, conform căruia Potra și mercenarii săi, cu pregătire militară, urmau să creeze haos în București.

Călin Georgescu este identificat în anchetă ca fiind autorul intelectual al întregului plan de preluare a pârghiilor de putere.

„Inculpaţii Georgescu Călin şi Potra Horaţiu au pus în discuţie un plan conform căruia acesta din urmă, împreună cu persoane din cercul său relaţional, cu pregătire militară sau capacităţi operative specifice pregătirii militare urmau să desfăşoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul Bucureşti, în contextul unor acţiuni de protest, acţiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului paşnic al acţiunilor de protest în manifestaţii caracterizate prin violenţă, strategia urmărind, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, acuză anchetatorii.

Ca urmare a planului stabilit, Horațiu Potra a organizat/coagulat un grup de paramilitari de 21 de persoane, condus de către el, iar în cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu 7 autoturisme, urmând ca, după ajungerea în Capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației. Ei au fost opriți înainte de ajunge în București.