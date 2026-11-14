Procurorii intervin în procesul prin care Copos vrea să urce cu mașina pe Tâmpa: „Este în joc dreptul cetățenilor la un mediu sănătos”

Ministerul Public va participa la judecarea apelurilor în procesul prin care Grupul Ana, deținut de George Copos, a obținut dreptul de a urca temporar cu autovehicule pe muntele Tâmpa, care este rezervație naturală protejată.

Procurorii spun că litigiul depășește interesul privat al părților și ridică probleme privind aplicarea legislației naționale și europene referitoare la ariile naturale protejate și dreptul cetățenilor la un mediu sănătos.

Judecătoria Brașov a permis deja accesul temporar al Grupului Ana, deținut de George Copos, cu mașini de capacitate mare, până la restaurantul de pe Tâmpa pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor. Primăria Brașov și autoritățile de mediu au făcut apel.

„Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus participarea Ministerului Public la judecarea apelurilor declarate împotriva sentinței civile nr. 10742 din 30 octombrie 2026 a Judecătoriei Brașov, pronunțată în dosarul nr. 29656/197/2026”, arată un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Procurorii explică în comunicat că, prin această sentință, Judecătoria Brașov a admis în parte o cerere de ordonanță președințială și a obligat autoritățile să permită temporar accesul autovehiculelor pentru aprovizionare, salubrizare și mentenanță la Restaurantul Panoramic și la Telecabina Tâmpa, pe traseul Răcădău – Vârful Tâmpa, până la soluționarea definitivă a procesului de fond.

Împotriva sentinței au declarat apel Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, prin Direcția Județeană de Mediu Brașov, și UAT Municipiul Brașov. Apelurile vor fi judecate de Tribunalul Brașov.

„Litigiul poartă asupra unor chestiuni care depășesc interesul particular al părților. Traseul vizat se află în situl Natura 2000 ROSCI0120 Muntele Tâmpa, în Rezervația Naturală Tâmpa și în fondul forestier național, iar cauza privește protecția unei arii naturale protejate de interes național și european, precum și dreptul la un mediu sănătos, garantat de art. 35 din Constituție. Ridică totodată probleme de aplicare a legislației naționale și europene privind ariile protejate și evaluarea impactului asupra mediului, precum și aspecte privind competența instanțelor”, se mai arată în comunicatul procurorilor brașoveni.

Autorizația de mediu spune că aprovizionarea se face cu telecabina

Grupul Ana Holding, patronat de George Copos, a renovat în perioada 2024-2025 restaurantul Panoramic și telecabina de pe Tâmpa.

În perioada șantierului, el a utilizat un drum care urcă din cartierul Răcădău (în spatele Tâmpei), spre vârf, care este încadrat ca fiind traseu turistic. După terminarea lucrărilor, în toamna anului 2025, societatea comercială a continuat să folosească drumul pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor de la restaurant.

Locuitorii din zonă s-au revoltat și au inițiat proteste, Garda Forestieră a constatat că drumul este folosit ilegal și l-a închis, iar Garda de Mediu a amendat restaurantul pentru lipsa autorizației de mediu.

În luna mai, compania a solicitat autorizație de mediu și a obținut-o cu condiția ca aprovizionarea restaurantului și evacuarea deșeurilor să fie făcute cu telecabina, nu cu mașina.

Ulterior, Ana Hotels și Ana Teleferic au dat în judecată Primăria Brașov, Regia Locală a Pădurilor Kronstadt și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Brașov.

Copos: „Închidem totul și am terminat”

Contactat de HotNews la acel moment, omul de afaceri George Copos a răbufnit, precizând că accesul auto este vital pentru aprovizionarea restaurantului și evacuarea deșeurilor. El a susținut că, dacă nu poate urca cu mașina, este gata să închidă atât restaurantul, cât și telecabina.

„Închidem totul și cu asta am terminat. Dacă închidem, nu mai plătim impozite, nu mai ținem 100 de angajați, nu mai plătim taxe, nu se mai bucură lumea de investiție”, a declarat Copos.

„V-ați urca într-o telecabină cu care am dus gunoiul? Spuneți-mi! E total incorect. Oricine ar spune asta, e total incorect, nedrept, rușinos”, a continuat Copos.

Șeful Gărzii Forestiere: „Este pădure, este arie protejată, nu bulevard”

George Gârbacea, șeful Gărzii Forestiere Naționale, a declarat pentru HotNews că este vorba despre un traseu turistic aflat într-o arie protejată, nu despre un drum, iar singurele mașini care pot circula pe acolo, conform legii, sunt cele de urgență.

„Este pădure, este arie protejată, nu bulevard”, a susținut Gârbacea.

Muntele Tâmpa are statut de arie protejată încă din 1962. În anul 2000, Tâmpa a fost declarată rezervație de interes național, iar din 2007 este sit de importanță comunitară, făcând parte din rețeaua Natura 2000. Accesul auto este explicit interzis prin regulamentul sitului, excepțiile făcând situațiile de urgență, precum accesul pompierilor sau al salvamontiștilor.