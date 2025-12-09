Procurorii români cer acordul Emiratelor Arabe Unite pentru ca Horațiu Potra să fie anchetat în dosarul în care este acuzat că a spălat banii câștigați cu mercenarii în Congo

Parchetul General cere Ministerului Justiţiei să solicite autorităţilor din Emiratele Arabe Unite consimţământul pentru urmărirea penală a lui Horațiu Potra în dosarul în care acesta este acuzat de infracțiuni economice grave. Procedura este una obligatorie, au precizat surse judiciare pentru HotNews, deoarece extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai a fost admisă doar pentru dosarul privind tentativa de lovitură de stat, în care este trimis în judecată alături de Călin Georgescu.

Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Sibiu, județ de unde este originar Potra, potrivit datelor de pe portalul instanței.

Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a înaintat Tribunalului Sibiu solicitarea privind declanșarea procedurilor privind obținerea consimțământului de la autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru urmărirea penală a lui Horațiu Potra. În lipsa acestui consimțământ, Horațiu Potra nu poate fi anchetat în dosarul în care este acuzat de infracțiuni economice grave.

„El a fost extrădat din Dubai în dosarul în care este judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituţionale. Procedura este foarte clară. Dacă persoana extrădată este vizată și de alte cercetări decât cele care au făcut obiectul extrădării, este obligatorie obținerea consimțământului pentru continuarea urmăririi penale în alt dosar. Autoritățile de acolo pot invoca faptul că ei au admis extrădarea doar pentru infracțiunile indicate în cererea de extrădare”, au precizat surse din Parchetul General pentru HotNews.

Tribunalul Sibiu va judeca miercuri această solicitare.

Potra fugit în Dubai în timp ce era cercetat

Arestat în lipsă în dosarul privind tentativa la lovitură de stat, mercenarul Horațiu Potra a fost prins în Dubai, alături de fiul și nepotul său, în luna septembrie. Cei trei au fost aduși în țară, sub escortă, în 20 noiembrie și au rămas în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a confirmat mandatele emise pe numele lor încă din luna februarie.

Horațiu Potra este judecat, alături de alți 20 de membri ai grupării sale de mercenari și de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, într-un dosar privind acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Dosarul se află în procedura camerei preliminare pe rolul Curții de Apel București, având termen de judecată pentru soluționarea excepțiilor în data de 15 decembrie.

Din ancheta privind tentativa la lovitura de stat a fost disjuns dosarul în care Horațiu Potra este acuzat de infracțiuni economice.

Acuzat că a spălat banii câștigați cu mercenarii în Congo

După ce a fost adus din Dubai, Potra fost dus la Parchetul General, unde i s-a adus la cunoștință că este cercetat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

Procurorii susțin că Horațiu Potra a obținut, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, venituri de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității, el controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii obținuți în Congo au fost transferați, printr-o serie de circuite comerciale și financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

În același dosar au fost puși sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român: Silli Rodolphe Paul Antoine – cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite; Daniel – Simion Potra – firma GPH La Role Ltd; Dionisie Moldovan – reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite).