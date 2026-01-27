Producătorii francezi de coniac recurg la o măsură radicală, afectați de prăbușirea cererii

Coniac produs la crama Chateau Montifaud din Jarnac-Champagne, regiunea Cognac, sud-vestul Franței, pe 26 septembrie 2025. FOTO: Christophe ARCHAMBAULT / AFP / Profimedia

Producătorii francezi de coniac intenționează să plătească pentru a smulge vița de vie cu rădăcini cu tot, astfel încât să reducă producția și să poată face față scăderii cererii pentru acest tip de brandy superior, cauzată de tarifele vamale, scrie marți Reuters.

Coniacul a fost una dintre principalele victime ale recentelor tensiuni comerciale ale Uniunii Europene cu Statele Unite și China, care au amenințat că vor majora tarifele vamale aplicate acestui produs.

O anchetă antidumping a afectat, de asemenea, vânzările de coniac în China.

Principala asociație franceză a agricultorilor care plantează viță de vie pentru producerea coniacului (UGVC) va plăti membrilor săi 6.000 de euro (7.145 dolari) pentru fiecare hectar de vie distrusă, în plus față de cei 4.000 de euro oferiți deja de Ministerul francez al Agriculturii, a declarat marți președintele UGVC.

„Trebuie să realiniem volumul producției la cerere”, a spus, pentru Reuters, șeful UGVC, Anthony Brun.

UGVC estimează că volumul total de coniac vândut a scăzut cu mai mult de o treime în ultimii trei ani, ajungând la aproximativ 140 de milioane de sticle în 2025.

Brun a precizat că asociația va împrumuta bani pe o perioadă de 10 ani pentru a finanța ajutoarele. El a refuzat să estimeze câte hectare vor fi distruse.

Acordurile comerciale recente între UE și statele Mercosur, precum și între UE și India, ar putea deschide noi piețe pentru coniac, dar va dura ani de zile pentru a crea o cerere durabilă, a spus Brun, adăugând că India pare să ofere un potențial semnificativ pentru această industrie.