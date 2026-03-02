Profesoara care-i însoțește pe elevii din Vrancea blocați în Dubai: „Nu a fost o vacanță de relaxare. Este, probabil, cel mai bun loc în care poți vedea unde se îndreaptă lumea”

Două persoane merg pe o plajă pustie din Palm Jumeirah, în Dubai, la 2 martie 2026. Foto: Fadel SENNA / AFP / Profimedia

Profesoara Oana Nedelcu, una dintre coordonatoarele grupului de 28 de elevi din Vrancea rămași blocați în Dubai după suspendarea zborurilor în urma atacurilor SUA–Israel asupra Iranului, spune că deplasarea a avut un scop educațional, axat pe tehnologie și infrastructură smart. Ea afirmă că elevii sunt în siguranță și că se menține legătura permanentă cu autoritățile române.

Într-un interviu acordat publicației Vrancea24, profesoara a explicat de ce a fost aleasă destinația.

„Am ales Dubai pentru această experiență dintr-un motiv foarte clar: este, probabil, cel mai bun loc în care poți vedea, în timp real, unde se îndreaptă lumea. Pentru tinerii de azi, să înțeleagă tehnologia și AI-ul nu mai este un moft, ci o necesitate pentru a putea ține pasul cu meseriile viitorului. Nu a fost o vacanță de relaxare, de altfel plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerarul nostru. Ne-am concentrat pe latura educațională: am avut ghizi la toate obiectivele, am studiat cum funcționează infrastructura lor smart și am analizat standardele lor de ospitalitate. Chiar dacă orașul este „artificial”, construit de la zero în deșert, el reprezintă un exercițiu uriaș de inginerie și ambiție umană”, a declarat Oana Nedelcu.

„Elevii sunt liniștiți și bine îngrijiți”

Profesoara a spus că, imediat după anunțul privind închiderea spațiului aerian, au fost luate măsuri pentru siguranța copiilor.

„Imediat ce am aflat că spațiul aerian este închis și zborurile suspendate, am acționat prompt pentru siguranța copiilor. Ne-am asigurat că toți elevii sunt într-un loc sigur, la hotel, și am contactat imediat Consulatul General al României la Dubai pentru a menține legătura permanentă cu autoritățile”, a precizat ea.

Potrivit acesteia, elevii sunt cazați la un hotel aflat la aproximativ 10 minute de aeroport, unde au acces la restaurant și la toate condițiile necesare. Grupul nu are permisiunea de a părăsi hotelul, iar personalul unității cumpără produsele necesare.

„Elevii sunt liniștiți și bine îngrijiți. Pentru a-i menține ocupați și calmi, organizăm activități recreative și educative exclusiv în hotel. Menținem comunicarea constantă cu părinții și autoritățile române, inclusiv cu Ministerul Afacerilor Externe și consulatul, pentru a le oferi informații exacte și actualizate. Sprijinul lor ne permite să luăm decizii rapide și sigure.Cea mai mare provocare este gestionarea incertitudinii. Această experiență le oferă copiilor lecții despre răbdare, adaptabilitate și responsabilitate în situații neprevăzute, cum să rămână uniți și să funcționeze ca o echipă”, a mai spus prefesoara.

Întrebată dacă există un plan clar pentru întoarcerea în țară, profesoara a spus că situația este monitorizată permanent.

„Monitorizăm situația zborurilor și colaborăm cu consulatul pentru planuri clare de întoarcere. Suntem pregătiți și pentru o eventuală prelungire a șederii, având toate resursele necesare în hotel pentru confortul și siguranța grupului”, a declarat Oana Nedelcu.

Excursii organizate de operatori privați

Potrivit publicației locale „Actualitatea Vrânceană”, este vorba despre elevi din clasele V–XI, aflați în Dubai din 22 februarie. Ei ar fi trebuit să revină în țară sâmbătă, când au început atacurile asupra Iranului.

Conform aceleiași surse, excursia este organizată de un centru privat de limbă engleză din Focșani și nu are legătură cu instituțiile școlare din Vrancea.

Copiii se află în Dubai într-o „deplasare privată în scop cultural”, a confirmat inspectoarea generală din Vrancea pentru HotNews duminică.

„Am vorbit aseară (n. red.: sâmbătă seara) cu doamna Harasim (n. red.: una dintre însoțitoarele copiilor), care nu este cadru didactic în sistemul de stat. A organizat o deplasare privată în scop cultural cu 28 de elevi din județul Vrancea. Acum sunt în siguranță și comunică permanent cu reprezentanții Consulatului României. Nu am alte detalii”, a declarat Livia-Silvia Marcu.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat luni în termeni aspri excursia celor 28 de elevi în Dubai.

„Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai? Nu era previzibil, de vreo lună încoace, atacul Israel-SUA asupra Iranului, întinderea războiului în tot Orientul Mijlociu?”, a scris gazetarul în postarea de pe Facebook.

„Și ce să vadă școlarii în Dubai? Ce obiective culturale, ce muzee, ce monumente sunt acolo? Burj al-Arab 7 stele? Pisi la Plajă? Gigălăi? Arabi, și alte naționalități, împovărați de bani? Urmăriți internațional? Ciocolată Dubai?”, a mai scris CTP.

„Elevii și profesoarele sunt din Focșani. Până să viziteze Dubaiul, se vor fi dus să vadă ansamblul Brâncuși? Ce-i drept, e mai greu de ajuns din Focșani în Târgu Jiu decât în Orient…”, a mai scris gazetarul în postare.

Companiile Emirates și Etihad Airways vor relua o serie limitată de zboruri de pe aeroporturile din Emiratele Arabe Unite (UAE).