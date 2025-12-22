Program Mega Image de Crăciun 2025. Când vor fi deschise magazinele de sărbători

Mega Image a pregătit un program special de sărbători pentru magazine. Singurele zile în care magazinele vor fi închise sunt 25 decembrie și 1 ianuarie.
Program Mega Image de Crăciun 2025
- 23 decembrie 2025: program normal
- 24 decembrie 2025: start normal – 21:00
- 25 decembrie 2025:INCHIS
- 26 decembrie 2025: 09:00 – 19:00
- 27 – 30 decembrie 2025: program normal
- 31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00
- 1 ianuarie 2026: INCHIS
- 2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00
- 3 ianuarie 2026: program normal
Excepții
|Magazin
|26 Decembrie
|2 Ianuarie
|MI Jolie Ville
|12:00-22:00
|12:00-22:00
|MI Preciziei
|Inchis
|Inchis
|MI Mihai Viteazu PH
|Inchis
|Inchis
|MI Mercur Mall
|Inchis
|Inchis
|MI Carpati
|Inchis
|Inchis
|MI MOLDOVA CENTER
|Inchis
|Inchis
|MI EMILE ZOLA
|Inchis
|Inchis
|MI EROILOR CJ
|Inchis
|Inchis
|MI RECORD PARK
|Inchis
|Inchis
|Magazin
|24 Decembrie
|31 Decembrie
|MI Ion Mihalache
|08:00-21:00
|08:00-19:00
|MI Charles de Gaulle
|08:00-21:00
|08:00-19:00
|MI Dorobanti
|08:00-21:00
|08:00-19:00
|MI Campus
|07:00-14:00
|07:00-14:00
|MI Sema Parc
|07:00-14:00
|07:00-14:00
Program livrare comenzi online:
Livrare rapidă:
|Zile de livrare
|Program
|23 decembrie
|Program normal de livrare
|24 decembrie
|08:30 – 16:00
|25 decembrie
|Serviciu de livrare indisponibil
|26 decembrie
|10:00 – 18:00
|27 – 30 decembrie
|Program normal de livrare
|31 decembrie
|08:30 – 16:00
|1 ianuarie
|Serviciu de livrare indisponibil
|2 ianuarie
|10:00 – 18:00
Livrare în aceeași zi:
|Zile de livrare
|Program
|23 decembrie
|Program normal de livrare
|24 decembrie
|08:00 – 16:00
|25 decembrie
|Serviciu de livrare indisponibil
|26 decembrie
|10:00 – 18:00
|27 – 30 decembrie
|Program normal de livrare
|31 decembrie
|08:00 – 16:00
|1 ianuarie
|Serviciu de livrare indisponibil
|2 ianuarie
|10:00 – 18:00
Livrare zilele următoare:
|Zile de livrare
|Program
|23 decembrie
|Program normal de livrare
|24 decembrie
|09:00 – 15:00
|25 decembrie
|Serviciu de livrare indisponibil
|26 decembrie
|Serviciu de livrare indisponibil
|27 – 30 decembrie
|Program normal de livrare
|31 decembrie
|09:00 – 15:00
|1 ianuarie
|Serviciu de livrare indisponibil
|2 ianuarie
|Serviciu de livrare indisponibil