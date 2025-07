Programul Rabla, care fusese suspendat, va fi reluat cu un buget mult mai mic. Modificări la voucherele Rabla anunțate de ministra Mediului

Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat „în perioada următoare”, cu un buget de 200 de milioane de lei, a anunțat miercuri ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu. Ea a spus că va scădea valoarea voucherelor. Programul fusese suspendat în iunie, iar bugetul de acum este de trei ori mai mic decât cel propus în luna iunie, atunci când ar fi trebuit să înceapă.

Inițial, bugetul anunțat pentru prima fază a Programului Rabla era de 610 milioane lei pentru sesiunea persoanelor fizice.

Începerea programului Rabla Auto 2025 a fost suspendată în 18 iunie, cu o zi înainte de pornirea celei mai așteptate etape, cea pentru persoanele fizice. Cele mai mari două asociații ale industriei auto au calificat suspendarea ca fiind o decizie care va avea „impact dezastruos” și una care este „inacceptabilă”.

Aproape toate mașinile electrice noi care sunt cumpărate în țară sunt achiziționate prin acest program, care se ține din 2005.

„Viziunea privind voucherele pentru Rabla trebuie să se schimbe”

Anunțul privind reluarea Programului Rabla pentru persoane fizice a fost făcut de ministra USR de la Mediu miercuri, pe contul său de Facebook.

„Într-un an foarte dificil economic în care trebuie tăiate 30 de miliarde de lei, am reuşit să salvăm programul Rabla persoane fizice. În ultimele zile am primit sute de întrebări şi am vrut să mă asigur, înainte de a da orice răspuns, că am toate cifrele. Da, vom lansa programul Rabla persoane fizice în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei. Asta pentru că înţelegem cu toţii ce investiţii au fost făcute, că oamenii au dat deja avans şi noi trebuie să gândim măsuri care să ţină cont şi de impactul în economie”, a anunţat Diana Buzoianu.

Ea a spus că pentru anul viitor „rămân de avut mai multe discuţii”, cea mai importantă fiind despre analiza impactului pe reducerea de emisii pentru toate programele Administrației Fondului de Mediu (AFM): „Viziunea noastră trebuie, pe termen mediu şi lung, să se schimbe de la vouchere, la programe naţionale cu impact pe mediu cuantificabil clar”.

„Nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei”

Tot miercuri, într-o emisiune la RFI, ministra Mediului a spus că, pe termen lung, programul de înlocuire a mașinilor vechi ar trebui regândit:

„Nu există astăzi nici măcar o singură analiză de impact al programului Rabla. Pe termen lung, eu mi-aș dori ca AFM-ul să ajungă să fie de fapt o instituție care gândește programe naționale, nu vouchere (…) În acest an, este imposibil să regândești de la zero proiecte, programe, dar vă dau o informație cumva în premieră: am reușit să salvăm parte din programul Rabla, vorbim de 200 de milioane de lei, pentru persoane fizice. Vom avea acest program anul acesta”.

Ea a spus că vor exista discuții inclusiv legate de voucherele pentru programul Rabla, pentru că, de exemplu, este o diferență foarte, foarte mare – de la 10.000 la 37.000 de lei – între un voucher pentru o mașină plug-in sau pentru o mașină termică și o mașină electrică.

„Or noi suntem într-o situație economică destul de dificilă, în care dorim să ajutăm oamenii care cu adevărat au nevoie de astfel de ajutoare. Pentru persoane care își permit mașini de zeci de mii de euro nu mai avem posibilitatea anul acesta să oferim vouchere de 37.000 de lei, ele vor scădea, dar e o veste bună că reușim să salvăm parte din program”, a afirmat la RFI ministra Mediului.

„Și un efect invers”

Diana Buzoianu a mai spus că programul Rabla a fost gândit și pentru a ajuta o industrie, dar „a încurajat să ajungă mașini vechi în România, ca să fie după aia vândute și ca să poată să fie achiziționate voucherele”. „Deci ai și un efect invers, ca să zic așa”.

În opinia sa, „e greu de justificat într-un fel că tu ai un program de mediu, dar care crește consumul tot pe mașini individuale”.

„Deci sunt aici niște lucruri care nu au fost spuse probabil de frica de a nu deranja foarte mulți oameni care beneficiază. Mai este un aspect, voucherele astea se dau în câteva minute și nu țin cont de exemplu de veniturile pe care oamenii le au. Noi astăzi subvenționăm și dăm bani, aceleași vouchere și unui om care poate are un venit de 10.000 de euro pe lună și poate chiar nu are nevoie de acel voucher și unui om care într-adevăr, altfel nu și-ar permite să renunțe la mașina veche, pentru că are un salariu minim pe economie”, a mai afirmat Buzoianu.

Ministra a mai spus că, termen lung, și-ar dori ca AFM-ul să ajungă să fie de fapt o instituție care gândește programe naționale, nu vouchere.

Ce sume fuseseră propuse în iunie pentru vouchere Rabla 2025

Ediția 2025 era prima gândită să nu includă și mașini diesel.

Valoarea ecotichetelor pentru mașini full-electrice: 37.000 de lei (7.400 euro), cu condiția să fie casată o mașină veche

Valoarea ecotichetelor pentru o mașină pe benzină sau GPL: 10.000 lei (2.000 euro)

Valoarea ecotichetelor pentru o mașină plug-in hibrid sau motocicletă electrică: 15.000 de lei (3.000 euro) Valoarea ecotichetelor pentru o mașină hibridă – 12.000 de lei (2.400 euro)

În 2024, vocherul pentru mașini full-electrice a fost 25.500 de lei.

Programul Rabla. Schimbări dese, dar a mers înainte

Din 2005 și până acum, prin programele Rabla au fost casate peste un milion de mașini vechi și s-au cumpărat peste 700.000 de mașini noi. Primul program Rabla s-a ținut în 2005, prima de casare a fost atunci de 3.000 de lei și s-au casat aproape 15.000 de mașini.

Anul record a fost 2010, când au fost casate 190.000 de mașini vechi și s-au cumpărat 62.000 de mașini noi. Bugetul a fost atunci de 722 milioane lei și se permitea „comasarea” a până la trei vouchere, pentru achiziția unei mașini noi. În acel an istoric pentru Rabla, bugetul a fost de aproape patru ori mai mare decât cu un an înainte. Bugetul programului a scăzut apoi patru ani la rând, astfel că în 2014 ajunsese la doar 140 milioane lei.

Au urmat însă șase ani de creștere, astfel că în 2021, bugetul total a fost de 940 milioane lei și s-au cumpărat 50.000 de mașini noi prin program.

Timp de opt ani consecutiv, valoarea primei de casare pentru cei care-și cumpărau mașină pe benzină sau motorină a rămas la 6.500 lei. Mașinile ce pot fi casate erau cele mai vechi de opt ani, în timp ce din 2022 pot fi eligibile și cele mai vechi de șase ani.

Anul 2014 a fost unul de referință fiindcă a apărut pentru prima oară „tichetul electronic” cu care s-au adresat direct dealerilor validați. Cu timpul, mult mai multe etape au putut fi „bifate” online.

S-a modificat mult profilul programului în ultimii cinci ani, fiind util mai ales pentru cei care vor să-și ia mașini full-electrice sau hibride. În primul deceniu de existență al programului, cel mai bine vindea Dacia, marcă ce a avut în mod constant 30-35% din piața totală a mașinilor noi, așa că era logic ca ea să fie lider și la Rabla.

În unii ani, sistemul de înscriere a fost greoi, dosarul ce trebuia prezentat era foarte mare, oamenii aveau mult de umblat, iar timpii de așteptare erau uriași, potrivit descrierilor utilizatorilor. Nici ediția 2025 nu se anunța una ușoară din punct de vedere al documentației.

Au fost și ani în care platforma de înscriere s-a blocat, probleme fiind chiar și în 2025, cu „ramura” programului care era gândită pentru achiziția de tractoare.

O controversă răsunătoare a fost în 2017, când în program se oferea o subvenție de 10.000 de euro pentru persoanele care își cumpărau mașini full-electrice, subvenția fiind printre cele mai mari din Europa. Un nou val de critici a venit în 2021, când cel mai vândut automobil electric prin Rabla a fost Dacia Spring, model produs în China. Criticii au spus atunci că statul român ajunge să susțină producția auto chineză.

Însă mulți români care nu și-ar fi permis o mașină electrică scumpă au putut să-și ia o Dacia Spring prin programul Rabla, mai ales că prețul era de sub 10.000 de euro, incluzând și subvenția. În decembrie 2022, Spring devenea primul vehicul electric care își găsește 10.000 de clienți în România.

În unele ediții, voucherele au devenit tranzacționabile pe piața neagră, fiind vândute cu sume între 500 și 1.000 de euro.