Rusia va cheltui 47 de miliarde de ruble (576 de milioane de dolari, aproximativ 525 de milioane de euro) pentru a construi două feriboturi feroviare care să asigure aprovizionarea neîntreruptă a exclavei sale Kaliningrad, conform unui anunț făcut luni de premierul Mihail Mișustin, citat de Reuters.

Kaliningrad a reprezentat periodic un punct de tensiune între Rusia, NATO și Uniunea Europeană. Anexată în 1945, regiunea cu un milion de locuitori este o exclavă a Rusiei situată între statele NATO Polonia și Lituania.

Exclava rusă a devenit tot mai dependentă de ruta maritimă începând din 2022, când Lituania a interzis tranzitul multor bunuri pe teritoriul său, inclusiv al materialelor de construcții, în conformitate cu sancțiunile UE împotriva Rusiei.

„Regiunea Kaliningrad are o geografie specială, iar din cauza acțiunilor ilegale ale anumitor țări, perturbările lanțurilor logistice și tentativele de blocadă a transporturilor complică activitatea întreprinderilor de acolo”, a spus Mișustin.

Cele două feriboturi ar urma să intre în exploatare în 2030 și să circule între portul Ust-Luga, din regiunea Leningrad, și Baltiisk, în Kaliningrad. Potrivit premierului, principala sursă de finanțare a investiției va fi fondul de rezervă al Rusiei.

Navă rusă lovită de drone în Marea Baltică

Anunțul premierului Mișuștin vine după ce Sparta II, o navă comercială rusă cu legături cu armata, care transporta mărfuri spre Kaliningrad, a fost lovită sâmbătă de drone și a luat foc, în Golful Finlandei din Marea Baltică. Armata finlandeză a declarat că a fost probabil vorba despre un atac ucrainean.

Tot sâmbătă, în exclava rusă au răsunat sirenele de alarmă aeriană pentru prima oară de la începutul războiului din Ucraina. Autoritățile au susținut în primă fază că e vorba despre un atac cu drone venite dinspre din Lituania, dar Vilnius a negat.

Într-un document trimis către NATO în septembrie, Rusia a avertizat Alianța că ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă se încearcă izolarea exclavei Kaliningrad.

Transportul maritim asigură la ora actuală peste jumătate din aprovizionarea Kaliningradului, față de doar 8% în 2021, înainte de începerea războiului din Ucraina. În prezent, aproximativ 30 de nave, inclusiv patru feriboturi feroviare, transportă mărfuri între exclavă și porturile baltice ale Rusiei continentale.