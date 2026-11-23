Mai multe evenimente din weekend oglindesc o situație fără precedent. Dezvoltarea tehnologică nu doar că a schimbat frontul, ci a mutat frontul, i-a dat o altă definiție.

Corveta rusească „Merkury” și o altă navă de transport de arme au fost scufundate în Marea Mediterană, în portul libian Benghazi, la mii de kilometri distanță de principalul front al războiului.

O altă navă rusească a fost avariată, dar salvată în Golful Finlandei, în Marea Baltică.

În timp ce, în exclava rusă Kaliningrad, au răsunat sirenele de alertă aeriană pentru prima dată de la izbucnirea războiului.

Un week-end neașteptat

Toate aceste evenimente au avut loc în weekend în decurs de mai puțin de 48 de ore. Frecvența și amploarea lor arată că zona de conflict dintre Ucraina și Rusia continuă să se extindă, printr-o escaladare care nu este doar geografică, ci și calitativă, lovind în punctele cele mai sensibile ale structurii de putere de la Kremlin, relatează publicația italiană la Repubblica.

Atacul asupra navelor din Mediterană a fost revendicat luni de Volodimir Zelenski drept o acțiune ucraineană. Liderul de la Kiev a amenințat că aceste operațiuni vor continua.

Corveta „Merkury” era una dintre cele mai noi nave ale Moscovei, intrată în serviciu în 2023. A doua navă scufundată de dronele ucrainene este „MV Angara”, pe care, potrivit lui Zelenki, Rusia o folosea pentru transportul de arme.

Corveta „Merkury”, înainte de a fi lovită. Sursa foto: Serviciul de Securitate Ucrainean / AP / Profimedia

Legăturile dintre Rusia și Libia

Libia este divizată din 2011, când o revoltă susținută de NATO l-a răsturnat de la putere pe dictatorul Muammar Gaddafi, care a fost ulterior ucis.

Un guvern susținut de ONU are sediul la Tripoli, iar o administrație rivală se află în estul țării. Portul Benghazi unde au avut loc atacurile se află în partea estică sub controlul forțelor loiale mareșalului Khalifa Haftar, un apropiat al Rusiei.

Porturile și aeroporturile din estul Libiei au devenit cele mai active baze folosite de Rusia. Ele permit „Corpului African”, organizație paramilitară rusească, să-și intensifice activitățile pe întregul continent.

În portul unde au fost scufundate cele două ambarcațiuni, se așteaptă sosirea unui alt convoi. Acesta se află în prezent în largul coastelor Tunisiei și este compus din două nave de transport, escortate de o fregată și o navă de aprovizionare, potrivit La Repubblica.

Ce mesaj transmit atacurile

Din perspectiva Ucrainei, efectuarea unor lovituri în estul Libiei reprezintă o modalitate de a zădărnici strategia de extindere a puterii Kremlinului.

Extinderea în Africa îi permite Moscovei să-și sporească resursele și influența internațională, în timp ce Libia a devenit scena unui acord diplomatic cu administrația Trump, care depune eforturi pentru instaurarea unui guvern unitar.

Guvernul din est a condamnat atacul ca fiind o încălcare a suveranității Libiei și o amenințare la adresa siguranței maritime. Autoritățile libiene au amenințat că vor lua măsuri legale și diplomatice împotriva oricărei persoane găsite responsabile.

Atacul fără precedent din Marea Baltică

Nava rusească „Sparta II” a fost atacată de drone sâmbătă dimineața, în Golful Finlandei, un atac fără precedent în Marea Baltică.

Nava rusească „Sparta II”, după atac. Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Nava a fost atacată în zona economică exclusivă a Rusiei, dar a plutit ulterior în derivă până în apele teritoriale finlandeze, ancorând în largul localității Loviisa. Atacul a fost pus pe seama Ucrainei, deși Kievul nu l-a revendicat oficial.

Nava era folosită de o companie apropiată de ministerul rus al Apărării pentru a transporta armament, de multe ori chiar spre Libia. Din acest motiv, proprietarul navei, Oboronlogistika, se află pe listele de sancțiuni ale UE, SUA și Ucraina.

Spre deosebire de cazurile din Libia, nava a fost salvată în urma unei operațiuni la care au participat nave din Finlanda, Estonia și Rusia. Deși inițial, autoritățile finlandeze au dat ordin pentru confiscarea navei, ea a fost remorcată spre Rusia din motive de securitate.

Kaliningrad, o „linie roșie” trasată de Putin

Sirenele de alarmă aeriană au răsunat sâmbătă seară în exclava rusă Kaliningrad pentru prima oară de când a început războiul din Ucraina. Autoritățile au susținut în primă fază că e vorba de un atac cu drone care vin din Lituania, dar Vilnius a negat.

Kaliningradul, situat între Polonia și Lituania, a reprezentat periodic un punct de tensiune între Rusia, NATO și Uniunea Europeană. Anexată în 1945, regiunea cu un milion de locuitori este o exclavă a Rusiei care este încojurată de state NATO. Președintele Rusiei a trasat o „linie roșie” privind Kaliningrad în septembrie.

„Rusia va fi pregătită să desfășoare întregul arsenal de forțe și capacități de care dispune, inclusiv arme nucleare, pentru a-și apăra teritoriul, în cazul în care țările NATO ar încerca să izoleze regiunea Kaliningrad”, a avertizat Vladimir Putin.

A fost atacat totuși Kaliningrad?

Presa ucraineană a scris că pentru prima oară de la invazia comandată de Vladimir Putin sâmbătă seară a fost atacată regiunea Kaliningrad, fiind vizate obiective militare rusești de acolo, însă nu există nicio declarație oficială a vreunei părți în acest sens.

Astfel, deși informații și imagini vehiculate online ar arăta că a fost vizat Baltijsk, unde se află baza principală a Flotei Baltice a Rusiei, nu a apărut nicio confirmare că s-a întâmplat așa ceva.

De ce este important Kaliningrad?

Exclava oferă Rusiei o platformă pentru forțele de apărare antieriană, forțele de rachete și forțele navale, capabile să proiecteze putere adânc în Europa de Nord și Centrală, limitând totodată capacitatea forțelor NATO de a ajunge pe cale terestră la statele membre din regiunea baltică.

În același timp, fiind el însuși înconjurat de două state membre NATO, Kaliningradul ar fi dificil de aprovizionat sau de apărat de către Moscova în eventualitatea unui război.

Un oficial militar occidental a declarat pentru Reuters că, la jumătatea lunii august 2026, zeci de aeronave NATO au luat parte la o operațiune neanunțată în apropierea regiunii Kaliningrad, demonstrând capacitatea de a întrerupe legăturile radio și radar ale acestei exclave, precum și de a-i neutraliza sistemele de apărare aeriană, în eventualitatea unui conflict cu Rusia.

În postări ulterioare pe rețelele de socializare, ambasadele Rusiei în Europa au atras atenția asupra a ceea ce Moscova consideră a fi mișcări militare amenințătoare ale NATO în regiunea baltică, precum și asupra unei retorici belicoase la adresa regiunii Kaliningrad, venită din partea factorilor de decizie politică și a mass-mediei.

NATO afirmă că și-a sporit prezența în Marea Baltică, parțial ca răspuns la îngrijorările legate de amenințările la adresa infrastructurii critice submarine de energie și comunicații. Ca replică la avertismentele ambasadelor, Alianța a îndemnat Moscova să pună capăt „comportamentului său tot mai nesăbuit” și „retoricii nucleare iresponsabile”.

Analiștii în domeniul securității afirmă că orice eroare de calcul ar putea duce la o confruntare militară directă. Iar Kaliningradul, prin prisma locației sale, ar constitui un potențial punct critic.

Printre posibilii factori declanșatori se pot număra incidentele care implică drone, perturbarea infrastructurii critice, desfășurarea unor noi rachete la scară largă sau orice acțiune percepută de Moscova drept o încercare a NATO de a impune o blocadă asupra exclavei.