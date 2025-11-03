Proporția alegătorilor americani cu o opinie pozitivă despre capitalism a scăzut sub 50%, arată un nou sondaj. Ce părere au despre socialism

Mai puțin de 50% dintre alegătorii americani înregistrați au o opinie pozitivă despre capitalism, o situație întâlnită pentru prima dată în șapte ani de sondaje NBC News pe această temă — o schimbare care survine într-un moment în care unii politicieni socialiști, precum Zohran Mamdani, candidat la funcția de primar al New York-ului, câștigă teren în Partidul Democrat.

Aproximativ 44% dintre alegătorii înregistrați din SUA spun că au o opinie pozitivă despre capitalism, în timp ce 28% îl percep negativ, arată un sondaj realizat de NBC News în octombrie. Sondajele anterioare arătau că o mică majoritate avea o opinie pozitivă despre capitalism.

Există o diferență partizană marcantă în ceea ce privește opiniile despre capitalism.

Mai exact, două treimi dintre republicani au o opinie pozitivă despre capitalism, comparativ cu 44% dintre independenți și 25% dintre democrați. Doar 12% dintre republicani au o opinie negativă despre capitalism, comparativ cu 28% dintre independenți și 45% dintre democrați.

Este de remarcat faptul că, în septembrie 2024, 39% dintre democrați aveau o părere pozitivă despre capitalism, în timp ce 34% aveau o părere negativă – o evaluare net pozitivă de 5 puncte, comparativ cu evaluarea net negativă de 20 de puncte din prezent.

Opinia alegătorilor americani despre capitalism. Sursa: Sondaj NBC News

Sondajul arată că în ultimul an, alegătorii cu vârsta sub 35 de ani au adoptat opinii mai negative față de capitalism, în timp ce alegătorii hispanici au adoptat aceeași poziție și sunt acum efectiv împărțiți în ceea ce privește opiniile despre sistemul economic.

Socialismul nu este popular

În același timp, NBC notează că opiniile alegătorilor americani față de socialism au rămas mai stabile.

În prezent, 49% dintre alegătorii înregistrați îl percep negativ — o ușoară scădere față de măsurătorile anterioare, care oscilau între 50% și 55%.

Doar 18% au o părere pozitivă despre socialism, în concordanță cu modul în care alegătorii au răspuns de fiecare dată când li s-a pus această întrebare începând din 2018.

În septembrie anul trecut, 34% dintre democrați aveau o părere pozitivă despre socialism și 29% aveau o părere negativă. Acum, 35% dintre democrați au o părere pozitivă despre socialism, dar 20% au o părere negativă.

Deși alegătorii hispanici au devenit puțin mai sceptici față de capitalism în sondaj, opiniile lor despre socialism nu s-au schimbat în același mod.

Testul din New York

Opiniile despre capitalism și socialism, în special în rândul democraților, evoluează pe măsură ce Mamdani și alți socialiști democrați autoproclamați, precum senatorul Bernie Sanders și reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez au devenit din ce în ce mai puternici în partidul lor, cutreierând țara și conducând un electorat vocal.

Mamdani, care a intrat în politică ca socialist democrat și încă se bazează pe această identitate, are în prezent prima șansă de a câștiga posibil cea mai importantă funcție din istoria mișcării – primar al New York-ului.

Principalul adversar al lui Mamdani, Andrew Cuomo, fostul guvernator democrat al statului New York, a folosit această afiliere ca armă în atacurile politice. Înainte și după ce Mamdani l-a învins în primarele democrate din iunie, Cuomo l-a numit pe Mamdani socialist, nu democrat, și a avertizat că politicile sale vor falimenta orașul.

„Eu sunt democratul. El este socialist. New York nu poate supraviețui ca economie socialistă”, a declarat Cuomo pentru Fox News săptămâna trecută.

Opinia generală față de Mamdani este mai degrabă nefavorabilă.

În ansamblu, 22% dintre alegătorii înregistrați îl percep pe Mamdani în mod pozitiv, în timp ce 32% îl percep în mod negativ și 14% au o opinie neutră. Alți 32% nu sunt siguri sau nu știu suficient pentru a-l evalua.

Practic, toți republicanii care știu suficient despre Mamdani pentru a-l evalua au o părere negativă despre el, în timp ce Mamdani se bucură de o popularitate mult mai mare în rândul democraților. Mai exact, 44% dintre democrați îl privesc în mod pozitiv și 10% îl privesc în mod negativ.

În rândul independenților, 16% îl privesc în mod pozitiv și 25% îl privesc în mod negativ.