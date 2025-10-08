Prosumatorii îl acuză pe ministrul Energiei că nu cunoaște legislația europeană: Nu există o limită de 5 kW impusă de UE pentru capacitatea prosumatorilor

Declarațiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, potrivit căruia prosumatorii ar trebui limitați la 5 kW „ca în toate statele europene”, arată faptul că acesta nu cunoaște legislația europeană, se arată într-un comunicat al Asociației Prosumatorilor. Aceasta în condițiile în care în UE nu există o astfel de limitare, iar prosumatorii au frevent capacități instalate de 30 de kWh.

„Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.) respinge public afirmațiile formulate recent de Ministrul Energiei, dl. Bogdan Ivan, privind limitarea prosumatorilor casnici la 5 kW „ca în toate statele europene” și ideea că „la noi limita este de 400 kW pentru prosumatorii casnici”, precum și retorica anti-prosumatori manifestată într-un interviu televizat. Considerăm că aceste declarații denaturează cadrul legal, scapă din vedere problemele structurale ale rețelelor și riscă să afecteze strategia României privind tranziția energetică, chiar în contextul liberalizării pieței energiei începute la 1 iulie 2025”.

Ce a spus ministrul și de ce este greșit, în opinia APCE?

Ministrul a susținut că prosumatorii casnici ar trebui limitați la 5 kW, invocând o pretinsă practică europeană, acuzând ulterior prosumatorii că „vor” să se lege la rețele și pun presiune asupra acesteia.

„Limita în Europa este de 5 kWh pentru prosumatorii casnici. La noi e 400”, spusese Ivan, într-un interviu la Digi24.

„În practică europeană, pentru prosumatorii casnici se operează frecvent cu praguri de aproximativ 30 kW. În Romania, un prosumator casnic nu poate avea un racord la rețeaua de distribuție peste 27 kW decât în condiții excepționale”, susțin reprezentanții asociației.

Limita 400 kW se referă la pragul până la care prosumatorii sunt scutiți de plata dezechilibrelor din rețea, iar aceasta potrivit regulamentului european Regulamentul (UE) 2019/943.

Potrivit prosumatorilor, Regulamentul (UE) 2019/943, Legea nr. 123/2012, Legea nr. 184/2018 și Ordinul ANRE nr. 15/2022 stabilesc clar drepturile de racordare și regulile pieței.

„Aceste elemente contrazic afirmațiile ministrului și arată o înțelegere greșită a cadrului normativ.

În locul unei agende de investiții în rețelele actuale, cu infrastructură învechită, pierderi ridicate, lipsă de digitalizare și de stocare — discursul oficial indică prosumatorii drept cauză a problemelor sistemului”.

APCE amintește că, până la finele anului 2025, puterea instalată la prosumatori va atinge 3.000 MW, iar aproximativ 20% din consumul casnic va fi acoperit prin energia injectată în rețea de aceștia, adică circa 2,2 miliarde kWh la nivel de 2025 estimat.

În concluzie, prosumatorii nu sunt problema, sunt parte din soluție. Nu limitarea si stoparea productiei de energie verde rezolva problema retelelor instabile, se mai arată în comunicatul organizației.

Prosumatorii îi amintesc lui Ivan că și nepotul lui Marcel Ciolacu a accesat bani europeni pentru investiții fotovoltaice

Ministrul a mai afirmat că „sute de milioane de euro bani europeni” au mers în parcuri fotovoltaice care „pun presiune” să injecteze în rețea.

„Reamintim informații apărute în spațiul public potrivit cărora o rudă (nepot) a fostului prim-ministru Marcel Ciolacu ar fi tranzacționat două parcuri fotovoltaice de mari dimensiuni către furnizorul Premier Energy, proiecte finanțate din fonduri europene. Nu am constatat aceeași vehemență publică la acel moment, când actualul ministru conducea Ministerul Economiei.

Reamintim domnului ministru că o mare parte din banii europeni s-au dus către UAT-uri, în investiții de parcuri fotovoltaice — un lucru corect și normal, dar, în același timp, nu s-au verificat investițiile pe care distribuitorii de energie trebuiau să le facă în rețele, pentru a susține aceste parcuri”, se mai arată în comunicat.

Dacă prețul corect al energiei este 1 leu/kWh, de ce acum plătim mai mult?

Totodată, APCE salută obiectivul Ministerului Energiei de a discuta reducerea prețului la energie pentru populație la 1 leu/kWh, „dar nu înțelegem de ce nu s-a făcut acest lucru până astăzi. În lipsa unui plan operațional imediat, speranțele de implementare sunt reduse”.

Dacă, totuși, va reuși scăderea prețului la energie, aceasta ar ridica întrebări legitime privind corectitudinea prețurilor actuale (în prezent, multe oferte se situează între 1,45–1,70 lei/kWh), întrucât populația ar fi plătit un preț semnificativ peste nivelul considerat acum „corect”.

„Indiferent de opțiunile ministrului, singura măsură palpabilă și imediată pentru reducerea facturilor este producerea propriei energii in locuințe, blocuri/condominii, clădiri publice și companii, care să își poată produce o parte din energie prin fotovoltaic. Aceasta este în linie cu tendința globală, unde în primele șase luni ale anului energia din surse regenerabile a depășit producția pe cărbune”, mai spun prosumatorii.