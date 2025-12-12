Protest anunțat de una dintre judecătoarele care s-au solidarizat cu magistrații din documentarul Recorder: „Ce fac eu acum se poate numi sinucidere profesională”

Judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova / Sursă: YouTube - Judecata de Acum

Sorina Marinaș, judecătoare la secția penală de la Curtea de Apel Craiova, a anunțat că se alătură protestelor față de starea sistemului de justiție din țara noastră, pe fondul valului de nemulțumire declanșat de dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție Capturată”.

„Cu siguranță ce fac eu acum se poate numi sinucidere profesională. Eu, judecător penalist, voi face asta, desi îmi tremură mâinile, și știu că poate însemna finalul carierei mele”, a scris judecătoarea vineri seară, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

„Cariera mea s-a dezvoltat exclusiv pe bază de INM și examene. Eu n-am promovat pe interviuri. Am fost numită judecător la 26 ani, azi am 40. Gestul meu e manifest de solidaritate și e suficient justificat de evenimentele actuale”, spune judecătoarea.

Astfel, ea anunță că sâmbătă, 13 decembrie, începând cu ora 17:00 „voi fi la Judecătoria Craiova (locul creșterii mele) și voi protesta”.

„Va fi un mesaj că așa nu se mai poate. Am rugămintea, dacă vă alăturați, să avem un manifest decent, apolitic, pașnic”, a subliniat judecătoarea, în finalul postării sale.

În două ore 2 ore de la publicarea pe rețeaua de socializare, mesajul Sorinei Marinaș a adunat aproximativ 2.000 de aprecieri și a fost distribuit de peste 500 de ori.

Protest la Craiova

După dezvăluirile din documentarul Recorder, o serie de proteste au fost organizate miercuri, joi și vineri şi mai multe orașe din ţară, precum București, Sibiu, Cluj, Timişoara, Braşov, dar și la Craiova.

În orașul din Bănie, peste 100 de persoane au protestat în fața Judecătoriei, scandând mesajul central: „Justiție, nu corupție”.

Participanții au cerut o justiție corectă, transparentă și independentă.

Printre scandări, s-au putut auzi: „Jos Predoiu” și „Justiție, nu corupție”, potrivit publicației locale Jurnalul Olteniei.

„Protestăm pentru o justiție independentă. Eu sunt avocat și eu am nevoie să cred într-o justiție corectă, pentru că altfel eu nu mai pot să mai profesez. Ceea ce am văzut eu ieri la Curtea de Apel București, sinceră să fiu, m-a scârbit. Aveam pretenția ca, dacă tot s-a organizat o conferință de presă, să se răspundă punctual. Nu cred că este corect ca în loc să identifici și să rezolvi eventualele probleme semnalate în acest sistem să te apuci să împroști cu noroi persoanele care le-au semnalat”, a declarat o avocată prezentă la protest, conform publicației citate.

Cine este judecătoarea Marinaș

Judecătoarea Marinaș este și cea care a postat pe Facebook lista inițială a celor 178 de procurori și judecători care au semnat mesajul de susținere pentru procurorii și judecătorii care fac dezvăluirile din documentarul „Justiție capturată”.

Joi, ea a afirmat că este sigură că urmează „repercusiuni” ale Inspecției Judiciare împotriva magistraților „care au îndrăznit” să vorbească despre problemele din justiție.

„Ori de câte ori unul dintre noi a ieșit din decorul prestabilit, s-a trezit cu Inspecția Judiciară pe cap, inevitabil. Dacă ești un pic mai vocal, automat vine Inspecția la ușă. Eu vă pot spune în mod categoric că noi știm deja că sunt discuții la nivel de Inspecție să ne potolească pe toți”, a declarat Sorina Marinaș, într-o intervenție telefonică la Euronews, conform Agerpres.

„Nu pot să vă dau date exacte ce se va întâmpla în perioada imediat următoare, dar având în vedere că procedurile declanșate de Inspecția Judiciară sunt de principiu desfășurate într-un termen foarte scurt de 20 – 30 de zile, probabil vom afla foarte curând cu toții. Cred totuși că, după reacția publică a magistraturii, să întârzie un pic”, a adăugat Marinaș.

În opinia judecătoarei, conferința de presă convocată joi de conducerea Curții de Apel București a fost o „tentativă de a mazilire publică a anumitor magistrați care au îndrăznit să vorbească despre ce se întâmplă”.

În luna septembrie, judecătoarea de la Curtea de Apel Craiova a explicat, pe Facebook, de ce decis condamnarea la 30 de ani de închisoare a unui bărbat de 60 de ani trimis în judecată pentru tentativă la omor, după ce a încercat să își ucidă soția, pentru a doua oară.

La acel moment, ea a spus că este nevoie ca instanțele să își îndrepte atenția mai mult către victimă, nu doar către agresor,iar în motivarea condamnării atrage atenția asupra fenomenului femicidului în România și a incapacității statului de a proteja victimele.

„N-am vreun sentiment de milă, deși sunt conștientă că va muri în detenție”. „Ba, dimpotrivă, e o soluție care pe mine mă bucură, știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Si mă bucură, în general, soluțiile când am convingerea că societatea e liberă, cel puțin pentru un timp, de un individ care pune în pericol drepturi fundamentale”, a scris Marinaș, în toamnă.

Ulterior, Inspecția Judiciară a anunțat că s-a autosesizat în cazul ei pentru o posiblă încălcare a Codului Deontologic al magistraților.

800 de magistrați s-au solidarizat cu colegii care au făcut dezvăluiri în investigația Recorder

Numărul semnatarilor mesajului de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul „Justiție Capturată” a trecut, până vineri seară, de 800.

Lista este deschisă de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, care acum conduce Parchetul European, urmată de șase judecătoare de la Curtea de Apel București (CAB) și de alți 9 magistrați pensionari de la aceeași instanță și de la Înalta Curte. Pe listă se află 33 de magistrați de la Curtea de Apel București.

Pe lista celor care s-au ridicat împotriva „justiției capturate” mai sunt și 18 procurori de la DNA și 61 de la DIICOT.

Semnatarii sunt judecători și procurori de la mai multe instanțe și parchete din țară, între care Brașov, Iași, Arad, Baia Mare, Sibiu, Oradea, Satu Mare.

În mesajul lor, judecătorii și procurorii spun că „tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”:

„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă – în slujba cetățeanului”, afirmă semnatarii.

Documentarul „Justiție capturată” a fost publicat marți seară de către Recorder pe canalul propriu de YouTube. Filmul este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat. Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

Mesajul lui Kovesi

Sancționarea magistraților care se poziționează împotriva abuzurilor din interiorul sistemului de justiție „nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii”, a declarat, în cursul zilei de vineri, pentru HotNews, Laura Codruța Kovesi.

Fosta șefă a DNA și în prezent procuroarea care conduce Parchetul European, Kovesi a amintit de decizia CEDO care i-a dat dreptate atunci când a acuzat că a fost revocată ilegal.

„Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod clar că magistrații se bucură de libertatea de exprimare atunci când semnalează disfuncționalități instituționale grave sau abuzuri care afectează funcționarea sistemului de justiție”, a transmis Kovesi pentru HotNews.

„În cauza Kövesi c. României, Curtea a reținut că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acest principiu nu este unul personal, ci unul universal, aplicabil tuturor magistraților care acționează cu bună-credință”, a explicat fosta șefă a DNA.

Ea a precizat că, în calitatea sa de procuror-șef european, „doresc să îmi exprim îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri care afectează independența și reputația magistraturii din România”.

„Ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare pentru mine, venind din România și având o experiență personală cu o situație similară în urmă cu doar câțiva ani, este reacția autorităților responsabile la aceste dezvăluiri. Aplicarea de sancțiuni disciplinare judecătorilor și procurorilor care iau poziție împotriva abuzurilor din interiorul propriului corp profesional nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii, având ca scop reducerea la tăcere a unei critici legitime și profund necesare”, a adăugat Laura Codruța Kovesi.

Ea a subliniat că, în locul unor „măsuri represive împotriva judecătorilor și procurorilor care au semnalat abuzuri”, autoritățile „ar trebui să se concentreze asupra fondului acestor critici, prin stabilirea faptelor și definirea unor măsuri corective adecvate, pe această bază”.