Protestele au ajuns la ușa lui Trump după ce un agent ICE a ucis o femeie în Minneapolis / Alți doi oameni au fost împușcați de un agent federal în Portland

Manifestație împotriva politicii de imigrare a lui Donald Trump la Casa Albă. FOTO: Celal Gunes / AFP / Profimedia

O serie de manifestații au avut loc în mai multe orașe din SUA joi seară, după incidentul din Minneapolis, care a șocat opinia publică americană și a intensificat dezbaterea privind politicile administrației lui Donald Trump, scriu Reuters, NBC News și CNN.

Sute de protestatari au mărșăluit joi seară în Minneapolis către locul în care Renee Nicole Good, o femeie de 37 de ani, cetățeană americană, a murit miercuri la volanul mașinii sale, după ce a fost împușcată repetat de un agent al serviciului de imigrări.

„Spuneți-i numele! Renee Nicole Good!” și „Bani pentru locuri de muncă și educație, nu pentru polițiști și deportări”, a scandat mulțimea.

Manifestații au avut loc și în alte orașe, inclusiv Boston, dar și în Washington DC, unde protestatarii au mărșăluit către Casa Albă, cu pancarte pe care scria „aboliți ICE” și „Opriți teroarea ICE”.

Acțiunea agentului ICE a fost apărată de administrația Trump, inclusiv de președinte, oficialii guvernului aruncând vina pe femeia care a refuzat să răspundă ordinului agentului federal.

FBI a preluat ancheta care va elucida circumstanțele incidentului, refuzând accesul oficialilor din Minnesota la datele din dosar.

Guvernatorul Tim Walz, un democrat, a spus că este pesimist că ancheta federală va avea un „rezultat echitabil”.

Două persoane împușcate

Între timp, un alt incident armat a avut loc în statul Oregon. Un agent al serviciului de imigrări al SUA a împușcat și rănit un bărbat și o femeie în Portland, au declarat joi autoritățile, determinându-i pe oficialii orașului și ai statului să facă apel la calm.

„Înțelegem emoția și tensiunea accentuate pe care mulți le resimt în urma incidentului din Minneapolis, dar rog comunitatea să rămână calmă în timp ce încercăm să aflăm mai multe”, a declarat șeful poliției din Portland, Bob Day, într-un comunicat.

Incidentul din Portland a avut loc joi după-amiază, în timp ce agenții Patrulei de Frontieră a SUA au oprit un vehicul, a declarat Departamentul Securității Interne.

Declarația precizează că șoferul, suspectat că este membru al unei bande venezuelene, a încercat să-și „transforme” vehiculul în armă și să-i calce pe agenți. Ca răspuns, DHS a declarat că „un agent a tras un foc de armă în scop defensiv”, iar șoferul și un pasager au fugit cu mașina.

Neînțelegeri între autoritățile locale și cele federale

Poliția din Portland a declarat într-un comunicat că împușcăturile au avut loc în apropierea unei clinici medicale din partea de est a orașului.

La șase minute după sosirea la fața locului, poliția a fost informată că două persoane rănite – un bărbat și o femeie – cereau ajutor la o locație situată la aproximativ 3 km nord-est de clinica medicală.

Poliția a declarat că cei doi au primit primul ajutor și au fost transportați la spital. Starea lor era necunoscută.

Oficialii din Portland și Oregon au declarat joi seara, în cadrul unei conferințe de presă, că nu au detalii despre motivul incidentului, inclusiv dacă violența a avut legătură cu aplicarea legilor privind imigrația.

Deși au afirmat că FBI-ul anchetează cazul, primarul din Portland, Keith Wilson, și guvernatorul statului Oregon, Tina Kotek, ambii democrați, au cerut suspendarea măsurilor federale de combatere a imigrației ilegale până la finalizarea unei anchete complete și independente.

„A fost o vreme când puteam să-i credem pe cuvânt”, a spus Wilson referindu-se la modul în care oficialii federali au descris împușcăturile. „Această vreme a trecut de mult”, a adăugat acesta.

La aceeași conferință de presă, senatorul Kayse Jama, care a ajuns în SUA acum 28 de ani ca refugiat din Somalia, s-a adresat agenților federali de imigrare. „Nu avem nevoie de voi, nu sunteți bineveniți, trebuie să plecați naibii din comunitatea noastră”, a spus acesta.

Procurorul general al statului Oregon, Dan Rayfield, a declarat și el joi seara că biroul său deschide o anchetă oficială asupra incidentului pentru a investiga dacă „vreun ofițer federal a acționat în afara sferei autorității sale legale”.

„Am fost clari în ceea ce privește îngrijorările noastre cu privire la utilizarea excesivă a forței de către agenții federali în Portland și la nivel național”, a spus Rayfield.

Agenți ICE și ai Patrulei de Frontieră, detașați în întreaga țară

Ofițeri ai ICE și ai Patrulei de Frontieră au fost detașați în orașe din întreaga SUA, ca parte a măsurilor dure luate de președintele republican Donald Trump în materie de imigrație.

În timp ce operațiunile de aplicare a legii au fost aplaudate de susținătorii președintelui, democrații și activiștii pentru drepturile civile le-au condamnat ca fiind o provocare inutilă.

Oficialii americani susțin că suspecții de infracțiuni și activiștii anti-Trump au folosit din ce în ce mai mult mașinile ca arme, deși dovezile video au contrazis uneori afirmațiile lor.