PSD acuză USR de „ipocrizie fără limite” în cazul lui Marian Neacșu. Imaginile cu Bolojan și Dogioiu publicate de social-democrați

PSD acuză USR că aplică standarde diferite în funcție de interesele politice, după ce reprezentanții formațiunii conduse de Dominic Fritz l-au criticat pe Marian Neacșu pentru o condamnare din 2016, în cazul căreia a intervenit reabilitarea de drept.

„Ipocrizie fără limite! Marian Neacșu este astăzi ținta atacurilor USR pentru o condamnare din 2016, pentru care a intervenit reabilitarea de drept. Adică, are cazierul judiciar curat. Timp de 3 ani, în perioada 2016-2019, Marian Neacșu nu a ocupat nicio funcție publică. Reabilitarea de drept nu este o interpretare politică, ci un fapt consemnat inclusiv în motivarea Deciziei Curții Constituționale nr. 24 din 22 ianuarie 2020, pronunțată în urma sesizării formulate tot de USR”, au transmis miercuri reprezentanții PSD, într-un mesaj publicat miercuri pe pagina de Facebook a formațiunii.

„Dar ipocrizia nu se oprește aici. Aceiași oameni care îl critică acum au votat în Parlament numirea lui Marian Neacșu în Guvern. Au colaborat cu el în timpul guvernării, iar însuși Ilie Bolojan i-a adresat mulțumiri speciale la momentul demisiei sale”, mai scrie în mesajul publicat miercuri de PSD.

Postarea publică și imagini dintr-o conferință de presă a fostului premier Ilie Bolojan și a purtătoarei de cuvânt a fostului guvern, Ioana Ene Dogioiu, în care aceștia vorbesc despre Marian Neacșu.

Social-democrații susțin că USR aplică un standard diferit în materie de integritate în funcție de persoanele vizate.

„Ce s-a schimbat între timp? Condamnarea era cunoscută și atunci. Reabilitarea era deja intervenită. Nici măcar USR nu s-a schimbat. A rămas același partid care aplică standarde diferite în funcție de interesele politice. Când vine vorba despre integritate, USR uită de condamnații proprii. În cazul lui Dominic Fritz, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv existența unui conflict de interese administrativ. Cu toate acestea, Fritz continuă să conducă partidul. Integritatea nu poate fi un principiu invocat doar împotriva altora. USR trebuie să se decidă: ori se aplică tuturor, ori niciunuia”, mai spun reprezentanții PSD, potrivit Agerpres.

Fritz: Premierul va fi constant șantajat de PSD

Liderul USR, Dominic Fritz, a criticat suplimentarea numărului de secretari de stat și miniștri din structura noului guvern, susținând că noile funcții demonstrează influența pe care PSD o are asupra Cabinetului condus de premierul Luca Niculescu.

Fritz afirmă că Guvernul va fi „controlat” de PSD, iar premierul Luca Niculescu nu va avea ”libertatea să ia decizii” proprii.

„Premierul va fi constant șantajat de PSD, care va avea grijă doar de propriile interese. Vedem asta deja, cu primele decizii. Avem cinci secretari de stat în plus, doi miniștri în plus și asta înseamnă că nevoia de control a PSD-ului costă. Românii deja plătesc mai mulți bani pentru ca PSD să controleze acest guvern, decât înainte. Este pentru mulți alegători frustrant să vadă cum, după un an de respect pentru banul public, acum să intre din nou un guvern care a anunțat dezmățul”, a declarat Fritz, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul USR.

Fritz a precizat că USR nu se va „resemna” și că partidul va continua să susțină „dreptatea, corectitudinea” și un stat funcțional.

„PSD și mai ales Sorin «Nordis» Grindeanu au atacat feroce USR. Pentru noi, asta este dovada că reformele făcute de miniștrii USR au deranjat cu adevărat. Mai mult, este dovada că PSD are de gând să își acopere propria incompetență și corupție cu atacuri la miniștrii performanți USR. Acesta este filmul pe care îl vom vedea în următoarele săptămâni și luni: puține rezultate, multe atacuri la cei care au livrat ceva”, a spus el.

Ce atribuții va avea Marian Neacșu în guvernul Niculescu

Vicepremierul Marian Neacșu, ministru al Afacerilor Interne, va coordona instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, stabilește prima Ordonanță de Urgență adoptată de Guvernul Luca Niculescu.

Marian Neacșu, lider influent în PSD, este ministru de Interne, dar și singurul viceprim-ministru în Cabinetul condus de Luca Niculescu, care a avut prima ședință de guvern marți seară, după votul de învestitură din Parlament.

Prima ordonanță de urgență adoptată de Guvernul Niculescu prevede că vicepremierul Marian Neacșu va coordona „instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului”.

El va avea și o echipă proprie de lucru, „structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului”, din care vor face parte un consilier de stat și doi secretari de stat. Ei voi fi propuși de Marian Neacșu și validați de Luca Niculescu.

Condamnat penal și reabilitat

În vârstă de 62 de ani, Neacșu a fost secretar general al Guvernului în perioada 2021–2023, în mandatul lui Nicolae Ciucă, și viceprim-ministru al României între 2023 și 2026, în guvernările Ciolacu și Bolojan.

Neacșu a fost deputat PSD de Ialomița între 2008-2016. Nu a mai putut însă candida pentru un nou mandat, pentru că, în februarie 2016, a fost condamnat definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, pe motiv că și-a angajat fiica la biroul parlamentar.

Între timp, el a fost reabilitat.

De altfel, după demisia fostului vicepremier Dragoș Anastasiu care a recunoscut în fața procurorilor că a oferit mită, liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat despre condamnarea lui Neacșu și prezența acestuia în guvern.

„Sunt lucruri, și pentru presă, care nu sunt noi. Sunt lucruri despre care se știe, despre care s-a discutat, cele legate de Marian Neacșu. A existat această reabilitare. Dacă-mi aduc bine aminte, cred că au fost zeci de parlamentari în aceeași situație, urmare a unei decizii, în care se spunea că ai voie să faci lucruri de acest tip. Între timp, justiția a dat această sentință. Sunt lucruri cunoscute. Lucruri care au fost și în Guvernele anterioare – Ciucă, Ciolacu 1 și 2. Nu s-a aflat despre Marian Neacșu peste noapte”, a declarat Sorin Grindeanu, pe 28 iulie 2025.