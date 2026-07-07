PSD anunță că „evoluțiile recente privind independența justiției” din România vor fi analizate în Parlamentul European

Delegaţia PSD din Parlamentul European salută, marţi, faptul că „evoluţiile recente privind independenţa justiţiei din România” vor fi analizate, la începutul lunii septembrie, în cadrul Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group din cadrul Comisiei pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne (LIBE).

Potrivit PSD, tema dezbaterii privind situaţia din România urmează să includă şi „aspectele semnalate de reprezentanţii PSD din cadrul LIBE referitoare la independenţa sistemului judiciar şi preocupările referitoare la adresa justiţiei”.

„Delegaţia PSD subliniază că acest demers nu vizează fondul cauzelor aflate pe rolul instanţelor, care rămâne exclusiv de competenţa autorităţilor judiciare naţionale, ci respectarea principiilor statului de drept, a separaţiei puterilor şi a independenţei justiţiei.

PSD consideră că independenţa justiţiei trebuie apărată în mod consecvent, indiferent de contextul politic sau de identitatea celor implicaţi. Dezbaterea publică pe teme care privesc sistemul judiciar trebuie purtată cu responsabilitate, în limitele cadrului democratic şi legal”, arată PSD într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

PSD a sesizat Parlamentul European cu privire la declarațiile PNL privind independența justiției

PSD a anunțat la începutul lunii că a sesizat Comisia pentru Libertăți Civile (LIBE) din Parlamentul European în legătură cu declarațiile recente ale PNL la adresa sistemului judiciar din România.

Partidul a transmis că a cerut conducerii acestei comisii să analizeze declarațiile recente ale liderilor PNL în cadrul dialogului european privind statul de drept.

„Presiunile publice asupra magistraților, contestarea legitimității instanțelor sau încercările de discreditare a justiției înainte de epuizarea procedurilor legale sunt incompatibile cu principiile independenței justiției, separației puterilor și statului de drept”, se arată în comunicatul PSD.

„Independența justiției reprezintă unul dintre fundamentele Uniunii Europene și o condiție esențială pentru protejarea drepturilor cetățenilor, combaterea corupției și consolidarea încrederii în instituțiile democratice. Acest principiu trebuie apărat în mod consecvent în toate statele membre, indiferent de identitatea politică a celor implicați”, au mai transmis social-democrații.

PNL a reacționat, după decizia Tribunalului București de a suspenda provizoriu executarea şi efectele deciziei prin care liberalii au convocat Congresul în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea PNL și și-a stabilit o nouă echipă.

„Este o decizie fără precedent, care eludează propria lege de organizare judecătorească, potrivit căreia orice secție nou-înființată are nevoie de avizul CSM”, au transmis ieri liberalii.

Ulterior, Consiliul Superior al Magistraturii, președintele Tribunalului București și președinții curților de apel au acuzat PNL de „atacuri absolut inacceptabile la adresa instanțelor”.