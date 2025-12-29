„PSD sabotează din interior coaliția. Va trebui dat afară de la guvernare”, spune fostul consilier al lui Nicușor Dan

Decizia celor patru judecători CCR de a boicota, duminică și luni, ședințele Curții Constituționale „arată clar că s-a conturat o opinie majoritară în favoarea constituționalității legii pensiilor magistraților”, afirmă liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban.

Fostul consilier al lui Nicușor Dan spune că ceea ce nu poate „sub nicio formă” să înțeleagă este „de ce judecătorii numiți de PSD au ajuns să apeleze la o soluție atât de disperată de blocare a deciziei CCR”. „Pentru că majoritatea se va păstra și în continuare și se va manifesta la prima ședință cu cvorum”, a transmis Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Orban afirmă că „pentru a împiedica adoptarea unei decizii, ei vor trebui să absenteze de la toate ședințele viitoare ale Curții. „Ceea ce este practic imposibil, pentru că asta ar însemna desființarea de facto a CCR”, explică el.

„De ce și-au asumat această postură ingrată de „inamic public numărul 1” al românilor în condițiile în care boicotul lor este practic inutil?”, se întreabă liderul Forța Dreptei.

El mai spune că acest episod „scandalos îmi arată o dată în plus că PSD sabotează din interior coaliția și că, mai devreme sau mai târziu, va trebui dat afară de la guvernare”.

Judecătorii CCR nu au luat nici luni o decizie pe legea privind pensiile magistraților, pentru că cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat la ședință. Cu o zi în urmă, ei au părăsit sala, iar decizia nu a mai putut fi luată din lipsă de cvorum. O nouă ședință a fost stabilită pentru 16 ianuarie.