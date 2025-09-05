„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. O anchetă de presă de la Chișinău arată cum era promovat politicianul român de activiștii plătiți „direct de la Moscova”

Calin Georgescu la sediul Parchetului General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in Bucuresti, 4 august 2025. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

O „armată digitală” formată din conturi cu identități false în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de omul de afaceri Ilan Șor de la Moscova, l-a promovat pe rețelele sociale în Republica Moldova pe Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, arată o investigație a Ziarului de Gardă de la Chișinău.

Mesajele pro-Călin Georgescu au început să apară după ce acesta a fost ridicat din trafic și condus la audieri, la București, arată investigația realizată de jurnalista Natalia Zaharescu, care s-a infiltrat în rețeaua de activiști și a primit, alături de aceștia, instrucțiuni pentru transmiterea mesajelor pe rețelele sociale.

Activiștii erau instruiți online, de coordonatori care la un moment dat le-au transmis că pentru această treabă vor fi plătiți „direct de la Moscova”.

Mesajele pro-Georgescu constituie doar o parte din campania generală a activiștilor, care au diseminat pe rețelele sociale temele propagandei ruse, au atacat UE și pe Maia Sandu, în contextul alegerilor parlamentare moldovene de la sfârșitul lui septembrie, după cum arată investigația publicației de la Chișinău.

„Cum au jucat murdar în Moldova, vor să continue și în România”

Potrivit jurnalistei, oamenii au primit instrucțiuni clare pentru a critica pe rețelele sociale acțiunea autorităților române împotriva fostului candidat la președinție.

„Creați DOUĂ postări pe Facebook:

– Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din România, la ordinul conducerii marionetă, executând ordinele globaliștilor occidentali. O parte din populația noastră își dorește activ să plece în România. Și avem o întrebare pentru dvs: unde vreți să ne duceți? Realizați o fotografie/video pe tema arestării lui Călin Georgescu”, li s-a spus activiștilor.

Oamenii din rețea urmau să posteze și două postări similare pe Tik Tok, însoțite de videoclipuri sau fotografii. Toate postările erau însoțite de hashtaguri precum: #NuRomânia, #NuEU, #Nuglobaliștilor, #Crizademocrației.

Postările au apărut pe rețelele sociale, conform instructajului, majoritatea în limba rusă, scrie Ziarul de Gardă.

Printre zecile de postări în limba rusă, au apărut și câteva în română:

„ROMÂNIA, TREZIȚI-VĂ!!

Pe 26 februarie la București a fost arestat câștigătorul primului tur, Călin Georgescu. Acesta nu a fost doar un test, ci o alarmă. Alarmă că jocul murdar continuă. Cum au jucat murdar în Moldova, vor să continue și în România. Călin Georgescu a demonstrat că poate fi un președinte bun și pentru popor”, spunea una dintre postările în română de pe Facebook.

Armata digitală

Luni la rând, așa-numiții „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă să folosească rețelele sociale și să inducă în eroare algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare.

Acest model de păcălire a algoritmilor a fost folosit și în România, în campania pentru Călin Georgescu.

Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte antieuropene, aliniate la narațiunile propagandei rusești, pe care au început să le transmită zilnic în spațiul online, scrie Ziarul de Gardă.

Comunicarea era strict controlată prin grupuri închise de Telegram, în care activiștii primeau instrucțiuni precise privind postările, comentariile, like-urile și distribuirea de conținut propagandistic.

Activitățile au inclus promovarea unui candidat al Blocului „Victorie”, Ion Gălușcă (Căușeni) în alegerile locale din noiembrie 2024, dar s-au extins la campanii de amploare: atacuri la adresa președintei Maia Sandu, flashmob-uri pe TikTok cu mesaje-cheie precum „gaz pentru un leu”, „interdicția LGBT”, „alegeri corecte” și „adaos la pensii”.

O altă însărcinare pentru activiști presupunea răspândirea mesajului că după venirea lui Trump la putere, „regimul Sandu” trebuie să plece. În acest context, au fost folosite narațiunile anti-UE și anti-USAID răspândite în acea perioadă și de mai mulți politicieni pro-ruși din Republica Moldova.

