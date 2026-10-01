Preşedintele Putin a dat odin să se ia măsuri pentru a se garanta securitatea Kaliningradului în faţa „ameninţării” ca NATO să blocheze această enclavă rusă de la Marea Baltică, a avertizat joi Nikolai Patruşev, consilier al Kremlinului.

„Am discutat despre securitatea regiunii Kaliningrad… Preşedintele (rus Vladimir Putin) a dat toate ordinele necesare instituţiilor abilitate, iar acestea se ocupă de problema respectivă cu mare atenţie”, a afirmat Nikolai Patruşev, fost şef al Serviciului Federal de Securitate (FSB), în prezent preşedinte al Colegiului naval al Rusiei și consilier la Kremlin, într-o întâlnire cu guvernatorul Kaliningradului, Aleksei Besprozvannîi, conform agenției oficiale ruse Tass, citează Agerpres.

Patruşev a spus că ţările NATO „nu îşi vor pune ameninţările în practică, acestea vor rămâne la nivel de vorbe”.

„Dacă vor încerca măcar să facă ceva, va urma o reacţie adecvată şi imediat; am spus acest lucru de mai multe ori (…) Dacă vor întreprinde orice fel de acţiune agresivă, vor regreta”, a ameninţat el.

Nikolai Patruşev: „NATO este extrem de agresivă, se comportă agresiv şi face declaraţii agresive”

Cu o zi în urmă, NATO a confirmat că Moscova i-a transmis un mesaj în care avertiza cu folosirea forţei militare, inclusiv a armelor nucleare, în cazul în care ar fi ameninţat teritoriul rus.

Alianţa Nord-Atlantică a reacționat denunțând „utilizarea retoricii nucleare” de către Rusia.

„NATO este o alianţă defensivă şi niciuna dintre activităţile sau exerciţiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei”, a declarat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a Alianţei, Allison Hart.

Ca răspuns la aceste declaraţii, Patruşev a afirmat că „de fapt (NATO) nu este deloc o alianţă defensivă, ci un bloc extrem de agresiv, care se comportă agresiv şi ale cărui declaraţii sunt agresive”.

Miercuri, Ambasada Rusiei în Irlanda a avertizat că „NATO pregăteşte o blocadă aeriană şi maritimă a Kaliningradului”, ceea ce guvernul lui Putin va încerca să împiedice cu toate mijloacele de care dispune.

Diplomaţii ruşi au declarat că aceasta este o „problemă de mare îngrijorare pentru Rusia. Elita politică europeană iresponsabilă şi mioapă joacă un joc periculos”.

„Rusia va fi pregătită să-şi folosească întregul arsenal, inclusiv armele nucleare, pentru a-şi apăra teritoriul în cazul în care ţările NATO vor încerca să izoleze regiunea Kaliningrad de restul ţării”, a adăugat misiunea diplomatică, care nu a exclus posibilitatea unor atacuri „preventive împotriva centrelor de decizie din ţările Alianţei într-o fază timpurie a conflictului”.

Referitor la această problemă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că Moscova ia act de declaraţiile care vin din capitalele europene despre planurile de blocare a Kaliningradului şi a subliniat că le consideră „destul de revoltătoare”.

Peskov a afirmat că un răspuns nuclear la încercările de blocare a teritoriului rus este prevăzut în legislaţia rusă. „Este perfect logic ca diplomaţii noştri să încerce să le reamintească „capetelor înfierbântate” din Europa directivele noastre în această privinţă”, a declarat el.

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