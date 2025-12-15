Putin ratifică un acord cu India ce prevede trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar

Preşedintele rus Vladimir Putin a ratificat luni un acord guvernamental cu India privind procedura de trimitere reciprocă de personal şi echipament militar.

Procedura reglementează trimiterea de trupe, echipament şi logistică a acestora, care se va aplica în timpul exerciţiilor militare comune, potrivit notei publicate în buletinul oficial de la Moscova.

De asemenea, reglementează desfăşurarea trupelor în cadrul instruirilor şi a intervenţiilor de urgenţă, precum dezastrele naturale şi cele provocate de foamete, printre alte cazuri convenite, precum şi trimiterea de ajutor umanitar, relatează EFE și Agerpres.

Ratificarea acordului simplifică utilizarea reciprocă a spaţiului aerian şi escalele portuare ale navelor de război ale celor două ţări.

La începutul lunii decembrie, preşedintele rus Vladimir Putin a călătorit la New Delhi, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul indian Narendra Modi, cu care a semnat mai multe acorduri în domeniile comerţului şi transportului.

După începerea războiului din Ucraina în 2022 şi impunerea de sancţiuni Rusiei de către Occident, India a devenit cel mai mare importator de petrol rusesc pe cale maritimă. Astfel, Moscova furnizează peste o treime din totalul aprovizionării cu petrol a Indiei, care achiziţionează hidrocarburile la un preţ redus.