Reacția Elenei Lasconi la măsurile anunțate de Bolojan: „Dacă trimit 45% din oameni acasă, pot să pun lacăt pe Primărie” / Atac la Nicușor Dan

Primarul din Câmpulung, Elena Lasconi, critică planul de reducere a posturilor în administrația publică locală anunțat de premierul Ilie Bolojan, spunând că activitatea administraţiei locale ar fi grav afectată în cazul unor reduceri masive de personal.

Premierul Ilie Bolojan propune o reducere cu 40% a numărului total de posturi în administrație locală.

Primăria Câmpulung are o schemă de personal de 300 de posturi, dintre care 246 de posturi ocupate, iar o eventuală reducere cu 45% a numărului de posturi ar însemna concedierea a 64 de persoane, potrivit unei analize privind administraţia locală publicată marţi de Guvern.

Pe schema dată de Guvern, Lasconi ar trebui să concedieze 26% din angajați sau 21%, în funcție de scenariul unei reduceri la nivel national de 45%, respectiv 40%.

„Sună bine și populist să dai oameni afară din primării. Avem aproape două sute de agenții și institute, companii de stat, toate găuri negre pentru bugetul țării. De ce nu le desființați? Acolo chiar se taie frunze la câini. Ce rol au pe lume consiliile județene? Ce e cu dezmățul angajărilor în administrația centrală, la București? Ce e cu sumele forfetare nesimțite ale parlamentarilor? Ce spuneți de cheltuielile cu combustibilul și cu mașinile statului? Mașini fără GPS cu care deputații, miniștrii și funcționarii se plimbă oriunde au chef, inclusiv în concediu. Și pot continua…”, a transmis miercuri Elena Lasconi, pe pagina sa de Facebook.

În continuare, Lasconi spune că „situațiile sunt diferite de la primărie la primărie”, iar în orașul pe care îl conduce reducerea posturile la primărie ar afecta grav activitatea acesteia.

„La Câmpulung dacă voi trimite 45 la sută din oameni acasă pot să pun lacăt pe Primărie. Practic, prin aceste ordonanțe ați transformat toți primarii într-un soi de notari. Ne rămâne doar să eliberăm cărți de identitate, asistența socială și să semnez niște documente. Câmpulungenii m-au votat să dezvolt comunitatea nu să semnez adeverințe. Țara se dezvoltă de la firul ierbii împreună cu primarii”, mai spune Lasconi.

Atac la adresa lui Nicușor Dan

Lasconi a făcut apel la preşedintele Nicuşor Dan să intervină pentru a opri „nebunia cu ordonanţele ucigătoare”.

„În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcție în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară”, spune Lasconi.

Elena Lasconi subliniază că şi preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au fost primari, deci înţeleg cum funcţionează administraţia publică.

Scenariul propus de Ilie Bolojan

Multe primării nu pot suporta cheltuielile de personal din veniturile pe care le încasează, a declarat marți premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă. El a prezentat situația posturilor din administrația locală pentru fiecare județ, spunând că reforma administrației publice ar însemna o reducere cu 13.098 a posturilor ocupate efectiv, ceea ce înseamnă 10%.

Ilie Bolojan a explicat că, în această situație, o reducere de 25% nu ar avea efecte, fiind reduse doar posturile neocupate. Astfel, pentru a se ajunge la o reducere de 10% a posturilor ocupate efectiv, este necesară o tăiere de aproximativ 40% din totalul posturilor.

Potrivit situației prezentate de Guvern, numărul total de posturi în administrația locală este de 189.777. După o reducere de 40% a numărului total de posturi, administrația locală ar ajunge să aibă ocupate efectiv 126.862. În total, ar fi tăiate 13.098 posturi, în 1.655 de unități teritoral-administrative (UAT-uri). În total, sunt 3.228 de unități teritorial-administrative.

Reforma posturilor din administrația publică nu a fost inclusă în pachetul adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament, din cauza lipsei de consens în coaliție.