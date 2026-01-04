Radu Paraschivescu, demonstrație de umor după rumoarea stârnită de asemănarea fizică între el și Maduro

„După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu”, comentează duminică scriitorul Radu Paraschivescu, într-o primă reacție la glumele cu privire la asemănarea sa cu liderul Venezuelei capturat de SUA, Nicolas Maduro.

„Mai întâi s-a vorbit de răscumpărare și de negocieri cu răpitorii. Pe urmă s-a evocat ideea unui comando care să intervină rapid și eficient. Până la urmă s-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate. După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu. Cu o condiție: să port un tricou cu „Breakfast in America” al lui Supertramp. Vă mulțumesc tuturor pentru grijă și pentru solidaritate”, a transmis Radu Paraschivescu pe Facebook-ul său.

Reacția scriitorului vine la o zi după ce, în contextul atacului SUA aupra Venezuelei, site-ul de satiră Times New Roman a publicat un articol în care îl asociază ironic pe acesta cu liderul venezuelean Nicolas Maduro, pornind de la o asemănare fizică comentată de-a lungul timpului, în glumă, în spațiul public.

„Nicolás Maduro a fost capturat astăzi, 3 ianuarie 2026, în urma unei operațiuni militare americane de amploare”, pentru ca apoi să introducă un personaj fictiv prezentat drept „complice al lui Maduro din România”, a scris sâmbătă Times New Roman.

Gluma a fost continuată și de activistul Radu Hossu, care a comentat pe Facebook, tot în registru comic: „I mark Radu Paraschivescu safe from Trump Special Operation! Am vorbit cu Radu și din fericire este bine. Spre deosebire de sosia lui, Maduro și soția lui”.

Nu este prima oară când site-ul de satiră publică un text care face trimitere la asemănarea fizică dintre Radu Paraschivescu și liderul venezuelean Nicolás Maduro.

În primul articol publicat în iulie 2024, autorii scriu, în cheie satirică, că „scriitorul Radu Paraschivescu a câștigat un al treilea mandat de președinte al Venezuelei. Deși funcția îi asigură mașină, coloană oficială și pază, scriitorul a rămas în continuare un om modest, care circulă cu tramvaiul și nu face cheltuieli extravagante”.







