Radu Theodoru a murit. Generalul în rezervă era vizat într-un dosar DIICOT de trădare de țară

Decesul generalului în rezervă Radu Theodoru, în vârstă de 101 de ani, a fost anunțat pe Facebook de către fiica sa.

„Dumnezeu să te (ne)odihnească, Voievodul Meu, căci ție nu ți-a plăcut niciodată odihna și chiar dacă vor spune unii că ai murit , Tu ești fără de moarte!”, a transmis fiica sa pe Facebook.

Suspect într-un dosar de trădare

Generalul era unul dintre cei vizaţi de DIICOT în dosarul de trădare de ţară. La începutul lunii martie, procurorii DIICOT au făcut percheziții la locuința generalului fără a dispune măsuri împotriva acestuia. Alte șase persoane au fost atunci reținute

Procurorii spun că Radu Theodoru era imaginea Comandamentul „Vlad Țepeș”, un grup infracțional organizat acuzat că a fost în legătură cu agenți străini și au negociat, inclusiv la Moscova, retragerea României din NATO, înlăturarea ordinii constituţionale, desfiinţarea partidelor, instalarea unui nou guvern, înlăturarea angajaţilor din instituţiile statului, adoptarea unei noi constituţii, schimbarea numelui ţării, a drapelului şi imnului.

Cine a fost Radu Thedoru

Acesta a fost membru fondator al PRM, fiind, pentru o vreme, mâna dreaptă a lui Cornel Vadim Tudor. În cartea sa, „Nazismul sionist”, publicată în anul 2000, Theodoru afirma că Holocaustul a devenit „cea mai rentabilă afacere evreiască” ce a existat vreodată, „îmbogățindu-i pe autorii ziși martori oculari care au fabricat în serie cu exagerări aberante și viziuni patologice viața din lagărele naziste”.

Radu Theodoru i-a luat apărarea mareșalului Antonescu, fiind autorul mai multor lucrări în care neagă Holocaustul, potrivit Newsweek, care citează Raportul Final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România.

Radu Theodoru a mai susținut că Adolf Hitler „a fost o invenţie a evreilor, o simplă marionetă în mâinile acestora”, conform raportului.

Fostul ministru al Apărării Gabriel Oprea l-a decorat pe Radu Theodoru, în 2021, în calitate de președinte al Uniunii Militarilor și Politiștilor „Mihai Viteazul”, în cadrul unei ceremonii organizate la Uniunea Militarilor și polițiștilor „Mihai Viteazul” pentru contribuția la securitatea națională, potrivit Agerpres.

Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel semnala în ianuarie 2022 că Radu Theodoru este antisemit și negaționist militant și membru fondator al unui partid extremist.

Generalul de flotilă aeriană în retragere Ioan-Radu Theodoru, în vârstă de 101 ani, era veteran de război. Acesta a urmat Şcoala de Ofiţeri de Aviaţie Bucureşti şi a fost pe front în august 1944, pe când era elev la această instituţie de învăţământ, potrivit Agerpres. A primit mai multe decoraţii, printre care şi Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941 – 1945”.