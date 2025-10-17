Raed Arafat, despre cauza exploziei din Rahova: „Cel mai probabil gazul”

Mai mulți locatari din blocul avariat de exploziția de dimineață au declarat pentru Antena 3 CNN că în bloc se simțea de joi puternic miros de gaz. Într-o declarație de presă de la fața locului, Raed Arafat a precizat că cel mai probabil gazul este cauza exploziei.

„Cel mai probabil gazul. Asta e cert. Aproape nu putem să spunem că e altceva. Dar ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, sunt multe aspecte care se discută, aici rămâne să vină specialiștii în domeniu să spună exact ce a fost acolo și cum s-a întâmplat”, a spus secretarul de stat din MAI.

Despre afirmațiile martorilor privind mirosul de gaz din bloc, Arafat a precizat că a fost informat că gazul a fost oprit.

„Avem această informație că au fost echipe de la gaz aici și că gazul a fost oprit. Ce s-a întâmplat mai departe asta urmează să declare cei de la gaz, dacă au făcut verificările”, a spus șeful DSU.

Întrebat cum a fost posibilă explozia dacă alimentarea cu gaz a fost oprită, Raed Arafat a răspuns: „Dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis. Asta urmează să vedem.”

Explozie într-un bloc din Rahova

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit, după o explozie puternică care s-a produs vineri dimineață. Raed Arafat a precizat că blocul riscă să se prăbușească motiv pentru care s-a dispus evacuarea completă a tuturor locatarilor. În bloc rămân doar pompierii care caută posibile victime prinse sub dărâmături.

Trei persoane au decedat în urma exploziei, potrivit unui bilanț preliminar prezentat de autorități. Cel puțin 13 persoane au fost rănite și sunt internate în șase spitale din Capitală.

