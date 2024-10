Raluca Turcan, huiduită pe scena Astra Film Festival: „Pe banii românilor nu faceți campanie electorală!”

Prezența ministrului Culturii Raluca Turcan pe scena Astra Film Festival a fost taxată drept campanie electorală pe bani publici de câțiva spectatori, ale căror vociferări au dus la întreruperea discursului pregătit de șefa PNL Sibiu, relatează Turnul Sfatului.

„În fiecare an – încep cu o mărturisire – aștept cu mare drag, interes, emoție, fiecare ediție a Astra Film Festival, pentru că, în contextul cinematografiei românești…”, și-a început Turcan discursul, contestat la scurt timp. „Lăsați, doamnă, discursurile politice…”, i-a fost transmis din sală, vocea de bărbat fiind susținută mai apoi de huiduitul unui alt bărbat aflat într-unul din balcoanele sălii.

Turcan nu a dat atenție vociferărilor, fiind însă întreruptă de Amalia Enache, prezentatoarea TV care a avut rolul de prezentator al galei de deschidere a AFF 2024.

„Tocmai de aceea ne adunăm la festival, respectăm toate opiniile, dar, de asemenea, vă rog foarte mult să respectăm personalitatea invitată astăzi de către noi, un susținător al acestui festival. Vă mulțumim mult, doamna ministru”, a invitat-o Amalia Enache pe Raluca Turcan să continue.

„Pe banii românilor nu faceți campanie electorală!”, s-a mai auzit de la balcon, imediat după intervenția prezentatoarei TV. Raluca Turcan a fost invitată duminică seara pe scena Astra Film Festival de la Sibiu în virtutea susținerii financiare pe care Ministerul Culturii o alocă Festivalului de film documentar.

Momentul poate fi văzut la min 01:02:00 al înregistrării video publicate pe pagina Festivalului.

Ministrul culturii și-a continuat discursul pe scena Astra Film Festival

„Eu sunt obișnuită. Fiind în lumea aceasta, care seamănă, așa, cu o lume canibalică, am întâlnit toate opțiunile, însă de fiecare dată am considerat că forța argumentului trebuie să primeze. Iar argumentul că sunt un prieten și susținător al acestui festival, sincer și nedisimulat, este că în momentul de față România are cinci proiecte strategice, din care două sunt la Sibiu: Festivalul Internațional de Teatru și Astra Film Festival”, a continuat Raluca Turcan.

Ea a explicat apoi că proiect strategic „înseamnă finanțare predictibilă, peste un anumit plafon, astfel încât acest festival să se poată realiza, să atragă ediție cu ediție profesioniști de excepție și cu toții să fim provocați de temele ridicate, de semnele de întrebare despre trecut și despre viitor și despre ce putem face noi astfel încât lumea filmului să rămână pentru toți un loc aparte pe care să îl purtăm în suflet”.

Discursul său a fost încheiat cu o aluzie la persoana care a dat startul vociferărilor.

„Atâta timp cât noi o să acordăm prioritate educației prin cultură, educația va fi mai câștigată, iar generația se va forma mai frumos și chiar mai tolerant… aviz amatorului”, a încheiat Raluca Turcan.

La scurt timp după discursul ministrului, persoana la care Turcan a făcut aluzie a părăsit sala, însoțită de partener, scrie Turnul Sfatului.

Astra Film Festival a debutat duminică la Sibiu cu premiera naţională a „Tata”, de Lina Vdovîi şi Radu Ciorniciuc, o poveste emoţionantă despre familie, traume transgeneraţionale, migraţie şi abuzuri la locul de muncă.

Ediția de anul acesta a festivalului de film de la Sibiu se va desfășura între 20 și 27 octombrie.