Weekend trending în București, 1-2 februarie: brunch în aprozar, spectacol care te scufundă în opera lui Da Vinci și întâlnire cu unul dintre cei mai cunoscuți magicieni din România

Andrei Gîrjob. FOTO: Screenshot via Youtube/ Românii au talent

Primul weekend din februarie vine cu vreme mai mohorâtă decât cea cu care ne-a obișnuit săptămâna ce s-a încheiat. Va fi cer înnorat și temperaturi de 11-13 grade, deci, oricum bine pentru o lună de iarnă. Și, oricum, sunt multe de făcut prin oraș și în acest weekend.

Cafeaua de specialitate o poți bea la D123 (Dacia 123), o cafenea nouă ce tocmai ce a fost descoperită de Oana Titică și care scrie pe b365.ro:

„Într-un spațiu cochet, scăldat de soare, cu geamuri mari, despre care știam că înainte găzduia Go Veggie, am descoperit o cafenea nouă, cozy și liniștită – D123 Coffee Shop, un refugiu perfect. Popas scăldat de soare în inima orașului care claxonează, unde timpul stă în loc și cafeaua e bună. Decorată în culori calde, naturale, cu mult lemn și plante care dau viață locului, D123 Coffee Shop e o cafenea numai bună pentru întâlniri la prânz, unde să dezbați idei creative cu un laptop în față, un espresso fierbinte și un croissant cu ciocolată”, scrie Oana în recenzia de pe b365.ro.

Tot weekendul, de la 10:00 la 15:00, cei de la Ou (General Berthelot 86) vă propun să le faceți o vizită pentru a vă da „papilele în tiribombe” Ce înseamnă asta? Păi – pe lângă meniul lor obișnuit – Dragoș Gurăroșie (unul din organizatorii BurgerFest, dar și a altor festivaluri culinare) o să facă: Tuna Melt Grilled Cheese, Bacon Jam Grilled Cheese, Classic Grilled Cheese.

Dacă tot vorbim de comfort food, n-ar fi rău ca în weekend să iei în considerare și o vizită pe la Ierbar (Romulus 23), un restaurant care pornește din amintirea colectivă a ierbarului pe care fiecare îl aveam în casă în copilărie. Mottoul acestui nou loc este „All things comfort”, în ideea de a reflecta pasiunea proprietarilor pentru a crea o atmosferă primitoare și mâncăruri delicioase. Tot ei se mai mândresc și cu faptul că aici ingredientele naturale și ierburile aromatice se îmbină armonios pentru a oferi preparate savuroase. Locul arată foarte frumos și are și o terasă plăcută, deci e de trecut pe aici când vrei să încerci un loc nou, cool și bun pentru brunch.

Și dacă tot vorbim de plante și am pomenit ierbarul, atunci n-ar fi corect să nu menționăm și aprozarul. Dacă în acest weekend ai chef de un brunch mai deosebit atunci o poți face la RUAL primul AproBistro (Mihai Eminescu 114-116). Localul a fost lăudat de cei care l-au vizitat încă din primele zile de la deschidere și cam așa a rămas treaba de atunci până în prezent.

Are și un specific unic și care stârnește curiozitate: „primul bistro din București situat într-un aprozar”, ceea ce înseamnă că poți pleca acasă cu ingredientele din care ți-a fost preparată mâncarea. Locul e deosebit, pentru că aici gătește talentatul Laurențiu Hairadin, dar conceptul nu e chiar unic, având în vedere că în București mai există și La Pescaderia, de exemplu, care e o piață de pește și fructe de mare unde poți cere să ți se gătească pe loc „captura”.

Evenimente

Miezul iernii aduce, la Teatrul Ion Creangă, un nou motiv de a celebra teatrul pentru copii: între 31 ianuarie și 2 februarie, la Sala Mare din str. Piața Amzei nr. 13, are loc cea de-a XI-a ediție a Festivalului TIC PITIC – ZILELE SMALL SIZE, un eveniment unic în contextul manifestărilor culturale din București. Țările participante anul acesta sunt Italia, Belgia și România, iar din program fac parte atât spectacole adresate intervalului de vârstă 6 luni – 6 ani, cât și o serie de activități creative, cu teme dintre cele mai diverse.

Din repertoriul Festivalului, fac parte și două dintre cele mai recente premiere ale Teatrului Ion Creangă: „Turtița năzdrăvană” și „Fetița cu chibrituri”. Primul „dezbate”, prin mijloace de expresie adaptate, conceptul de experiență, ca parte din evoluția fiecărui copil, iar al doilea duce limitele imaginației departe, departe, pe tărâmuri magice, promițând o experiență vizuală de neuitat. Micuții de peste 2 și 3 ani le vor putea vedea duminică, 2 februarie, de la 11:00, respectiv 18:00.

Accesul adulților însoțitori la ateliere este gratuit. Pentru programul detaliat și bilete, intră aici.

MINA, Museum of Immersive New Art, lansează prima expoziție imersivă din România dedicată simbolului Renașterii, „Da Vinci, The Immersive Show”. Spectacolul va fi lansat pe 1 februarie și va rămâne deschis publicului pentru următoarele 6 luni.

Realizarea spectacolului a fost o provocare, având în vedere complexitatea operei și personalității lui Da Vinci. Echipa MINA Studios transmite că a creat o experiență care merge dincolo de lucrările sale iconice, explorând profunzimea unei minți preocupate de cunoaștere în toate formele ei. Biletele sunt disponibile pe site-ul oficial minamuseum.com

Sâmbătă, 1 februarie, la Berăria H are loc un super concert rock marca Compact (Paul Ciuci)! Trupa Compact (Paul Ciuci) este formată din Paul Ciuci voce și chitară, Cătălin Tuţă Popescu omul de la clape, Lucian “Lucas” Iluţ la bas și Ionuţ “John” Micu la tobe. Dacă te numeri printre fani, ești așteptat să fredonați împreună hit-uri precum „Cântec pentru prieteni”, „Un alt început”, „Fata din vis” și multe altele care vor răsuna LIVE, pe scena Berăriei H. Biletele au prețuri care încep de la 39 de lei.

Duminică, la POINT, poți avea parte și de o experiență magică irepetabilă. Andrei Girjob este magicianul care a ales cărțile de joc în detrimentul jobenului și altfel de asistente. Nu promite minuni, pentru că îi este mai ușor să sfideze tot ce credeai că știi cu siguranță. Asta face un iluzionist care se joacă mai mult cu mintea ta decât cu mânecile lui. Cărțile cad. Râsetele se adună. Și cumva, între realitate și iluzie, te trezești că aplauzi ceva ce nici nu înțelegi cum s-a întâmplat. „Imperfect, dar imposibil” este primul show public al lui Andrei Gîrjob și propune o întâlnire neașteptată cu necunoscutul.

Andrei Gîrjob este unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai magiei din România, specializat în iluzionismul cu cărți de joc. Este membru al prestigioasei. Prezența sa a fost remarcată atât la TV, în cadrul unor emisiuni precum Românii au Talent, iUmor, Neața cu Răzvan și Dani, cât și în mediul online și la radio.

Andrei a contribuit la popularizarea magie care se adresează în primul rând unui public adult, demonstrând că iluzionismul poate fi mai mult decât divertisment. În prezent, Andrei Gîrjob este magicianul oficial al emisiunii Vorbește lumea de la Pro TV. Un bilet costă 85 lei.

OCS revine la Quantic pe 1 februatie, după aproape 6 ani, cu un playlist nou, dar care conține piese foarte vechi, necântate de foarte mult timp! Va fi altceva decat concertele din ultimii ani, ceva inedit, surprinzător! OCS, nu credem ca mai e nevoie de informații clarificatoare, dar să fim precauți, prescurtarea de la Omul cu Șobolani – inspirat din titlul cărții lui Freud – este numele trupei formate din Dan Amariei (vocal), Nicolae Aramă (chitară), Mihnea Dobrotă (tobe) și Radu Caragea (bas), care a luat naștere în Constanța (România), în 1997.

De atunci, au cucerit scena alternativă românească, au lansat nouă albume, au filmat aproape 40 de videoclipuri, au susținut sute de concerte și sunt la a treia generație de fani. Un bilet costă 80 lei.

Pe 2 februarie, trupa Hara va urca pe scena clubului Quantic. La 25 de ani de la debut, trupa Hara continuă să fie un simbol al sinergiei dintre tradiție și modernitate. Fondată în 2000 la Cluj-Napoca, trupa și-a construit o identitate unică în peisajul muzical românesc, îmbinând sonorități rock moderne cu influențe tradiționale românești, prin folosirea unor instrumente precum vioara, cavalul sau naiul, care conferă melodiilor o emoție aparte.

În 2024, Hara a câștigat finala prestigioasei competiții internaționale InterContinental Music Awards de la Los Angeles, la categoria European Folk cu piesa „RollerCoaster”, confirmându-și statutul de ambasador al muzicii autentice românești pe scena globală. Așadar, cu „medalia de aur” la gât, pe 2 februarie, trupa Hara își încântă fanii cu toate piesele cunoscute și mai puțin cunoscute, care au trecut cu brio testul timpului. Un bilet costă 80 lei.

La Fabrica pe 1 februarie are loc un eveniment exploziv – Jahmolxes își lansează albumul „Live at Acidava”, alături de Taiga Dream și Avalanche Street. Dacă ești pregătit pentru o noapte incendiară, plină de psych provocator, prog metal puternic și alternative antrenant, Fabrica Club te așteaptă.

Între 2 februarie – 8 martie 2025, ANALIA SELIS prezintă publicului din România turneul național „ARGENTINISSIMO, RADACINI“, un eveniment conceput în jurul tango-ului și folclorului latino-american. La București, Analia va prezenta două recitaluri la Teatrul „Godot”, pe 2 februarie și 8 martie.

Cu un repertoriu dedicat integral țării sale de origine (Argentina), Analia Selis aduce pe scenă doi invitați speciali născuți în aceeași țară sud-americană: chitaristul JULIO SANTILLÁN și pianistul MARIANO CASTRO – dublu nominalizat la Latin Grammy Awards. Prețul unui bilet este de 100-130 lei.

Teatru & film

„De ce fierbe copilul în mămăligă” se joacă la POINT, sâmbătă. Cu o mamă care atârnă de păr și un tată clovn, Aglaja are o singură dorință: să devină la fel de faimoasă ca Sophia Loren când se face mare. Dar familia trăiește mereu pe drumuri după ce a fugit din România pentru a dobândi faimă și lux în Vest. O să se dovedească ambițiile familiei doar niște simple iluzii?

Va fi un one woman show, cu Edith Alibec, iar spectacolul este marele câștigător al Festivalului de Teatru Bacău Fest Monodrame 2018. A câștigat toate cele 3 premii din concurs: Marele Premiu, Premiul „Dinu Apetrei” Actori pt. Actori, Premiul Ștefan Iordache. Un bilet costă 50 lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, avem câteva care merită toată atenția.

Pentru cei mici există animația „Dog Man”. După ce un câine și un polițist sunt răniți la datorie, o operație salvatoare schimbă cursul istoriei: ia naștere Dog Man. Jumătate câine, jumătate om, Dog Man jură să ofere celorlalți protecție, câtă vreme nu e distras de veverițe, în timp ce îl urmărește cu perseverență pe Petey the Cat, super vrăjmașul său felin.

„Semințele Smochinului Sacru” este inspirat din fapte reale, pe fondul protestelor violente din Teheran. Filmul spune povestea lui Iman, proaspăt numit judecător în Tribunalul Revoluţionar. Luat pe nepregătite de amploarea şi violenţa manifestaţiilor, Iman suferă pe propria piele absurditatea şi inechitatea sistemului, dar decide să joace jocul elitei.

Acasă, fiicele studente Rezvan şi Sana îi susţin cu înflăcărare pe protestatari, în timp ce soţia lui, Najmeh, încearcă din răsputeri să păstreze pacea căminului. Într-o zi, pistolul primit de la serviciu nu mai este de găsit, iar Iman cade pradă unei cumplite paranoia…

„Țăndări” este comedia românească semnată de Bogdan Naumovici. Când două comune primesc de la Guvern doar jumătate din bugetul anual de care au nevoie, iar primarii rivali mizează totul pe un meci de fotbal, crește presiunea: cine învinge ia toți banii și își face treaba. Așa că, firește, fiecare va face tot ce e românește posibil să câștige, într-o comedie „laser, frate!” despre bani, fotbal și fete de măritat.