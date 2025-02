INTERVIU. O jurnalistă a trecut de la războaiele din Orientul Mijlociu la scrierea de cărți pentru copii: „Când viața nu-ți mai este pusă în pericol, apreciezi totul diferit”

Fosta jurnalistă franceză Caroline Scheuer, corespondentă timp de zece ani în Orientul Mijlociu pentru TV5 Monde, a lăsat presa și s-a apucat să scrie cărți pentru copii. „Mic tratat de botanică al zânelor”, apărută și în România la Editura ap!, este o incursiune în lumea plantelor pentru copii și adolescenți. Caroline Scheuer a acordat un interviu HotNews în care spune cum a făcut această trecere și de ce crede că poveștile pot educa și sensibiliza noile generații.

Caroline Scheuer a fost jurnalistă și reporter în Orientul Mijlociu pentru televiziuni franceze, printre care TV5 Monde. Acum se declară „mamă casnică”, care își împărtășește experiențele de zi cu zi pe profilul său de Instagram, @Cabousche și își dedică timpul pasiunii sale pentru natură și povești.

În „Mic tratat de botanică al zânelor”, cea mai nouă apariție în colecția Ap!olodoria! de la Editura ap!, Caroline îmbină știința botanicii cu farmecul poveștilor. Acest volum ilustrat îi introduce pe copii și adolescenți într-un univers unde fiecare plantă are o zână protectoare, dar le oferă și rețete și informații utile despre plantele „casă pentru zâne”.

Copiii petrec din ce în ce mai puțin timp în natură

Așa cum ne-a spus și Caroline, într-o lume în care copiii petrec din ce în ce mai puțin timp în natură, acest mic tratat se dorește a fi măcar un pretext care să facă familiile să descopere împreună frumusețea și importanța mediului înconjurător. Ilustrațiile fermecătoare semnate de Chloé Dijon completează perfect povestea, transformând cartea într-o experiență vizuală atractivă pentru părinți și copii.

„Sunt extrem de încântată să văd această carte tradusă în limba română. Este o adevărată onoare. Ca mamă a trei copii, îmi doresc din tot sufletul ca aceștia să crească în armonie cu natura, chiar dacă locuim în oraș. Această carte își propune să le stârnească curiozitatea despre ceea ce pot face plantele pentru ei. Cunoașterea plantelor, utilizarea lor, protejarea lor: un drum spre un viitor mai bun pentru copiii noștri. Zânele adaugă o notă de magie, de care, în 2025, cred că și adulții ar putea avea nevoie!”, spune Caroline.

Fiind mama a trei copii, ea mai spune că a observat că aceștia învață mult mai repede atunci când lucrurile sunt distractive. „Prin prisma zânelor, pe care fetele mele le adoră, am reușit să îi fac să asimileze informațiile mult mai bine. Această carte a fost întotdeauna menită să fie cât mai științifică posibil. Zânele sunt aici pentru a servi știința și cunoașterea reală”, completează ea.

De asemenea, micul tratat a apărut datorită jocurilor pe care Caroline le juca împreună ce fetele sale. „Suntem mari fani ai construcției de căsuțe de zâne. Adunăm bețișoare, frunze, flori și creăm căsuțe frumoase într-o cutie de pantofi. Toate activitățile din carte sunt lucruri pe care le-am făcut împreună cu fetele mele”, spune ea.

Caroline mai indică și că experiența pe care a acumulat-o în jurnalism i-a fost de folos în procesul de scriere pentru cărțile pentru copii, ajutând-o să explice lucruri complicate în cuvinte simple pentru oameni care nu sunt familiarizați cu subiectul respectiv.

„În Orientul Mijlociu, am avut norocul să fiu martoră la toate marile aspecte ale vieții – naștere, moarte, război”

Caroline Scheuer. FOTO: Studio Bamako

„Am avut zece ani incredibili de reportaje în Orientul Mijlociu. Mi-a plăcut enorm ceea ce făceam și am avut parte de o mulțime de întâlniri uimitoare. Am avut norocul să fiu martoră la toate marile aspecte ale vieții – naștere, moarte, război – fără să fiu prea afectată de ele. Un lux incredibil, pentru că după aceea trăiești altfel. Apreciezi totul diferit, când nu-ți mai e viața pusă în pericol. Pe atunci, încă nu eram mamă”, dezvăluie Caroline.

Despre orașul Beirut, în care a trăit 10 ani, spune că este unul dintre cele mai uimitoare orașe pe care le-a văzut. „Este greu de explicat, trebuie să mergi acolo ca să vezi cu ochii tăi. Iubesc totul la Liban: aerul, oamenii, peisajele, mâncarea, reziliența, puterea”, spune Caroline.

Însă, de 10 ani trăiește în Barcelona, o alegere pe care a făcut-o înainte de a deveni mamă.

„Când am rămas însărcinată cu prima noastră fiică, locuiam în Paris. Într-o dimineață foarte gri și mohorâtă, ne-am dat seama că amândoi aveam nevoie de Marea Mediterană înapoi în viețile noastre. Barcelona părea opțiunea ușoară: nu prea departe, nu prea scumpă, la acea vreme, și fericită. Există o lejeritate în acest loc care face ca totul să fie mai ușor”, spune ea.

Pandemia a prins-o aici și a marcat-o într-un mod cu totul aparte, având în vedere că de aici a pornit scrierea unei alte cărți pentru copii – „La forêt au bout des doigts: Activités créatives et naturelles pour les enfants” (Pădurea la îndemână: activități creative și naturale pentru copii). În perioada de izolare a fost surprinsă de câte deșeuri din plastic reușeau să producă doar jucându-se cu copiii ei, iar de aici a pornit acest proiect care mai apoi s-a transformat într-o carte.

„Da, nu pot spune că pandemie m-a afectat prea tare, deoarece mulți oameni au suferit enorm în acea perioadă, dar pentru noi a fost un moment de grație. Am retras copiii de la școală foarte devreme, pe la începutul lunii martie, pentru că am văzut ce urmează să se întâmple. Aveam un apartament mic cu o terasă pe acoperiș.

Înainte să se închidă totul, am cumpărat pământ, ghivece și semințe. Nu știam nimic despre grădinărit, așa că pur și simplu am pus totul în ghivece cu apă și am lăsat soarele spaniol să facă restul. Am ajuns să avem o grădină sălbatică plină de albine și libelule. Fetele erau foarte mici, iar noi, adulții, rămași fără lucru, a trebuit să ne oprim și să petrecem timp doar cu ele. A fost o experiență unică în viață. Nu mai aveam bani, dar aveam tone de paste și un acoperiș deasupra capului. O bulă de fericire”, mărturisește ea.

„Am ales doar plante pe care copiii le pot întâlni ușor în viața de zi cu zi”

Mic Tratat de Botanică al Zânelor. FOTO: Arhiva personală

Revenind la „Micul tratat de botanică al zânelor”, Caroline spune că s-a bucurat de fiecare minut pe care l-a petrecut scriind această carte. „Singura provocare a fost să scriu și să fiu mamă în același timp. Dar toate mamele din lume au aceeași provocare”.

O provocare mai mare a fost, poate, să se oprească undeva, să facă o selecție finită de plante. „Am vrut ca această carte să rămână practică, deoarece conține și rețete, și voiam să fie ușor de folosit în bucătărie, de citit și ținut în mâini mici, precum și să încapă într-o geantă pentru a fi luată în parc! Așa că am ales doar plante pe care copiii le pot întâlni ușor în viața de zi cu zi, inclusiv pe cele pe care poate le văd doar la supermarket”, spune ea despre felul în care a selectat cele 20 de plante care devin „case pentru zâne”.

Prin combinația de magie și știință, text și imagine, Caroline spune că și-a gândit micul tratat ca pe o cartea bună pentru cititul de seară.

„În fiecare seară, învățăm despre o plantă! Am inclus rețete pentru ca părinții și copiii să aibă idei de lucruri simple pe care le pot crea împreună. Îmi doresc să văd copiii curioși în legătură cu plantele pe care le văd în fiecare zi și să le cunoască mai bine. Cunoașterea și utilizarea plantelor te fac să vrei să ai grijă de ele. Odată ce vezi potențialul uimitor al lumii din jurul tău, vrei să o protejezi”, încheie Caroline.