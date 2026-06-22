Voce din tabăra Bolojan, apel către președintele Nicușor Dan, cu puțin timp înainte de întâlnirea Simion-Veștea: „Ceasul ticăie”

Raluca Turcan la conferința de presă prilejuită de Summitul European al Patrimoniului, la Ateneul Român din București, 18 septembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

„Președintele Nicușor Dan încă mai are posibilitatea de a opri această eroare”, a reacționat luni după-amiază, într-un apel adresat șefului statului, deputata PNL Raluca Turcan, una dintre vocile s-au poziționat în mod constant, inclusiv la congresul extraordinar de duminică, alături de tabăra Ilie Bolojan.

Reacția ei a venit după ce Adrian Veștea a confirmat că se va întâlni în această seară cu liderul AUR, George Simion, să discute despre învestirea cabinetului propus de liberal. În aceste momente, miniștrii din Guvernul Veștea sunt audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului, audieri care sunt programate să dureze până la ora 21:00.

„Tocmai aflăm că premierul desemnat este dispus să oficializeze pentru țara noastră prezența AUR la guvernare, sfidând toate declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan atât în țară, cât și în fața partenerilor internaționali. Mai sunt doar câteva ore până la votul de învestire al acestui cabinet rușinos”, a scris Raluca Turcan, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook luni după-amiază.

„În acest moment, indiferent de calcule, realitatea parlamentară arată clar, fără echivoc, că nu există voturile necesare pentru învestire”, remarcă ea, precizând că există „soluții rapide pentru resetarea acestui proces”.

Raluca Turcan vede mai multe soluții „democratice, constituționale, cu respect pentru sistemul pluripartidist” și le enumeră:

„ depunerea mandatului de către premierul desemnat;

depunerea mandatului de către premierul desemnat; invitarea partidelor la consultări;

desemnarea unui premier din partea PSD, care să formeze un cabinet fie cu voturile AUR – dacă aceasta este opțiunea pe care v-o asumați, transparent și fără echivoc, privind românii în ochi -, fie cu susținerea unui pact național pentru îndeplinirea principalelor obiective ale României.

sau: desemnarea unui premier din partea partidelor cu adevărat prooccidentale, pentru formarea unui guvern minoritar, susținut transparent în baza unui pact de responsabilitate pentru depășirea acestei etape catastrofale pentru România și pentru viața de zi cu zi a oamenilor.”

„Ceasul ticăie, iar cei cărora președintele le-a acordat încrederea demonstrează, din păcate, că știu să-și amaneteze țara. Pe termen lung și, în unele privințe, poate ireversibil. Ceasul ticăie, iar cei cărora președintele le-a acordat încrederea demonstrează, din păcate, că știu să-și amaneteze țara. Pe termen lung și, în unele privințe, poate ireversibil”, a conchis deputata liberală.

Anunțul lui George Simion

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni că Guvernul Veștea nu va avea voturile partidului său la învestirea din plenul reunit, programată inițial pentru ora 21:30, și a adăugat că îl așteaptă pe premierul desemnat la sediul AUR, până la ora 20:00, menționând că membrii formațiunii sale sunt dispuși să contribuie la un efort de consens, de reconciliere.

Simion a precizat, într-o conferință de presă că, „dacă va exista un vot” pentru această guvernare luni seară, parlamentarii AUR vor ieși din sală.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică, și într-o întrevedere pe care să o avem, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că am văzut că în ultimele săptămâni și în ultimele luni am fost patrioți, nu? S-a făcut o recalibrare și a început să se spună adevărul. (…) AUR rămâne fidel poporului român. Noi suntem coerenți, suntem consecvenți în acțiunile pe care le-am anunțat – acțiunile parlamentare, acțiunile politice, din decembrie 2025 – opoziție totală, opoziție națională. (…) Pentru a ieși din criză, atât timp când nu există dialog, sunt alegerile anticipate. Și, dacă va continua în acest stil, în care doar unii sunt buni și alții nu sunt buni, dar vrem voturile lor – suspendarea lui Nicușor. Însă, suntem dispuși să punem umărul transparent la scoaterea României din criză, la eliminarea persoanelor și acțiunilor nefaste care duc România spre prăpastie. Atenție: Nu AUR, nu membrii AUR au contribuit la prăpastia în care România a ajuns, ci exact cei care se luptă acum pentru putere și ne cer votul așa, din oficiu cumva”, a declarat Simion, în fața reporterilor.

Veștea spune că va merge la sediul AUR

Ulterior în cursul după-amiezii de luni, Adrian Veștea a anunțat că se va întâlni cu liderul AUR, George Simion, „înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic”. Aritmetica din Parlament arată că, în acest moment, guvernul Veștea nu poate trece fără susținerea AUR.

Adrian Veștea, care s-a descris drept „un om al dialogului și al consensului”, nu a precizat unde și când va avea loc întâlnirea.

„Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris premierul desemnat, într-o postare pe Facebook.

Mutarea luată în calcul de PSD

Guvernul Veștea mai are nevoie de 40 de parlamentari pentru a atinge majoritatea de 233 de voturi necesare pentru trecerea învestirea guvernului, au declarat surse politice pentru HotNews.

După ce George Simion a anunțat că AUR nu votează guvernul, social-democrații analizează în aceste momente dacă amână plenul programat în Parlamentul României la ora 21.30.

Decizia de amânare trebuie votată în Biroul Permanent Reunit întrucât a fost deja dat un vot pe actualul calendar.

Calculele din acest moment

Guvernul Veștea are nevoie de 233 pentru a fi învestit. PSD, care a anunțat că votează și intră la guvernare, are 127 de voturi. Pe surse, social-democrații spun că se mai bazează pe alte 66 de voturi din afara formațiunii.

PNL, USR și UDMR au declarat că nu votează Guvernul, dar aproximativ 20 dintre parlamentarii PNL se poziționează împotriva conducerii partidului și susțin tabăra Veștea.

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Voturi mai pot veni de la grupul parlamentar PACE – 11 membri, și mai sunt alte 17 posibile voturi de la minoritățile naționale.

Potrivit surselor HotNews, social-democratii spun că mai au nevoie de 40 de voturi pentru a obține o majoritate parlamentară, motiv pentru care trebuie să atragă voturi din AUR. AUR are 90 de voturi în Parlament.