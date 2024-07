Rapperul american Snoop Dogg, printre personalitățile care vor purta torţa olimpică înaintea ceremoniei de deschidere a JO 2024 de la Paris

Snoop Dogg se va afla pe lista personalităților care vor purta vineri flacăra olimpică înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Rapperul american va acoperi evenimentul în calitate de comentator pentru postul american de televiziune NBC.

Artistul american va purta flarăra olimpică prin Saint-Denis, înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris.

Alături de el se vor afla actriţa franceză Laetitia Casta, rapperul francez MC Solaar şi fostul săritor cu prăjina ucrainean Serghei Bubka, transmite AFP.

Saint-Denis este o suburbie din nordul Parisului cu o mare diversitate etnică, unde se află stadionul olimpic şi centrul acvatic, a declarat, luni, pentru AFP primarul localităţii, Mathieu Hanotin.

Născut la Los Angeles, oraș care va găzdui viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice de vară – cea din 2028, Snoop Dogg (52 de ani) va fi comentator pentru postul american de televiziune NBC pe durata JO de la Paris.

Jocurile Olimpice vor avea loc în perioada 26 iulie – 11 august.

