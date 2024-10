Rareş Bogdan: Mi-e frică de un PSD în care Mihai Tudose ar fi ministru de Interne

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, dacă PNL se desparte de PSD pe ultima sută de metri și dacă liberalii vor mai degrabă să rămână la guvernare cu social democrații sau sunt şi voci care cer o ieşire de la guvernare.

Rareș Bogdan a afirmat că liberalii sunt despărţiţi de PSD din punct de vedere politic, dar a precizat că nu poţi scoate miniştrii de la guvernare deoarece acest lucru ar duce la o criză majoră, potrivit News.ro.

”Sunt şi voci care au spus că ar trebui o retragere totală de la guvernare. Sunt nişte riscuri. Eu cunosc bine PSD, am fost specializat pe acest partid şi cunosc capacitatea lui enormă de a captura instituţii ale statului şi de a le folosi. Noi, liberalii, din punctul ăsta de vedere, funcţionăm extrem de democratic. Dacă avem un ministru într-un minister de forţă sau într-o companie sau într-o regie autonomă, nu înseamnă că acel ministru face sau acel şef de companie face ceva în interesul strict al partidului. Se gândeşte întotdeauna că există viaţă şi după ce pleacă de acolo şi funcţionează foarte transparent şi foarte democratic”, a declarat Rareş Bogdan.

Liderul a explicat că i-ar fi teamă de un PSD în care europarlamentarul Mihai Tudose ar fi ministru de Interne, iar Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării.

”Mie mi-e frică de un PSD, vă spun sincer, în care, de exemplu, domnul Tudose, că îl cunoaşteţi, ar fi, spre exemplu, ministrul de interne sau domnul Paul Stănescu, ministru la Dezvoltare. Sau pot să continui enumerările, sau domnul Simonis, sau aşa mai departe sau domnul Romaşcanu. Deci eu am spus extrem de clar, Ministerul de Interne, pentru a asigura buna desfăşurare a alegerilor, echilibrată, transparentă şi corectă. Am încredere în Cătălin Predoiu. Cătălin Predoiu este un om foarte echilibrat, foarte raţional, care nu îşi va ştirbi cariera şi notorietatea şi imaginea pentru a face nu ştiu ce şuşanea. Nu am încredere într-un PSD-ist din cei enumeraţi, ca ministru de interne, n-ar încerca să facă ce a făcut Carmen Dan la 10 august”, a afirmat Rareș Bogdan.

Lasconi a anunțat marți că USR lucrează la textul unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu și a invitat PNL să semneze moțiunea, altfel, rămân „ipocriți, mincinoși, cu comportament de amante care știu că sunt înșelate, care își mai iau și o smetie peste ceafă, dar care rămân în relație”.

Amintim că în 2021, după tensiuni în Coaliția PNL-USR-UDMR, PSD și PNL creau o alianță politică, cu sprijinul UDMR, Coaliția Națională pentru România”. Luni, liderul PNL a anunțat că rupe coaliția cu PSD, acuzând partidul condus de Marcel Ciolacu că are „în ADN-ul său abuzul de putere”, dar că „rămâne în executiv pentru a împiedica abuzurile PSD”.